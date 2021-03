Podívejte se na pozvánky na WWDC za posledních 14 let

Zřejmě největší událost pro jablečné fanoušky první poloviny letoška je konečně oznámena. Díky tomu tak již víme, kdy Apple ukáže nový iOS 15 a další nové verze jeho OS. Krom toho bychom se pak mohli dočkat například i představení nové generace iMaců či hlášky “One more thing”, kterou Apple tak rád používá. V tomto článku se ale nebudeme zaobírat věcmi, které pro nás Apple chystá, ale spíše minulostí. WWDC je totiž již velmi dlouhou dobu tradičním svátkem jablečných uživatelů, takže by byla škoda, kdybychom na některé její předešlé ročníky alespoň zlehka nezavzpomínali skrze pozvánky, které na ně Apple rozesílal. V galerii pod tímto odstavcem tak naleznete souhrn pozvánek za 14 let, co Apple WWDC pořádá.

World Wide Developers Conference, jak zní celý název WWDC, bude trvat celý druhý červnový týden a stejně jako loni bude pořádaná online. Pro většinu světa je však nejzajímavější hned její úvodní keynote, na které Apple představuje veškeré novinky. Ta proběhne v pondělí 7. června od 19 hodin našeho času. My jí samozřejmě budeme bedlivě sledovat a již v jejím průběhu vám budeme servírovat veškeré novinky, abyste si o nich mohli udělat co nejlepší přehled. Jako každý rok konferenci podrobně rozebereme a veškeré novinky se vám pokusíme co nejdetailněji a hlavně nejrychleji přiblížit i v následujících dnech. Pokud vás tedy novinky z jablečného světa zajímají, vyplatíme se rozhodně číst.