Na Apple TV+ dorazí již brzy přírodovědný dokument ikonického Davida Attenborougha

Pokud máte pocit, že Apple TV+ nemá pořady, které by prostě a jednoduše „každý chtěl vidět“, možná se to brzy změní. Apple totiž dnes oznámil nový originální dokumentární film s názvem „The Year the Earth Changed,“který pojednává o lockdownech v posledním roce a jejich pozitivních dopadech na přírodu.

Možná si říkáte, proč by zrovna takový dokument měl být lidmi tak vyhledávaný. Na filmu totiž Apple spolupracoval s věhlasným Sirem Davidem Attenboroughem, jenž navíc dokument odvypráví. „Od poslechu ptačího zpěvu v opuštěných městech přes pozorování komunikace velryb až po setkání s kapybarami na jihoamerických předměstích měli lidé po celém světě možnost zapojit se do přírodního dění. V hodinovém speciálu diváci uvidí, jaký vliv mohou mít změny v lidském chování – omezení provozů výletních lodí, uzavření pláží – zásadní dopad na přírodu.“ Dokument je sám o sobě popsán jako „milostný dopis planetě Zemi“. Sám David Attenborough řekl, že „během tohoto nejtěžšího roku mnoho lidí přehodnotilo hodnotu a krásu přírodního světa. Celosvětové lockdowny však také vytvořily jedinečný experiment, který odhalil dopad, jenž máme na přírodní svět. Příběhy o tom, jak divoká zvěř reagovala, ukázaly, že i malé změny v tom, co děláme, mohou mít velký rozdíl.“ Dokument bude mít na Apple TV+ premiéru na Den Země, čili 16. dubna. Dáte mu šanci?