Kdy Apple oznámí termín představení iOS 15? Můžeme čekat dny, ale spíš měsíce

Jednou z nejzajímavějších událostí první poloviny roku bývá ve světě Applu představení nových verzí jeho operačních systémů. To probíhá zpravidla na úvodní Keynote vývojářské konference WWDC konané v posledních letech v San Jose. Kvůli pandemii koronaviru však musel Apple loni její fyzickou verzi zrušit a nahradit jí verzí digitální, kdy veškeré připravené přednášky přesunul do online světa. Poměrně zajímavé je nicméně to, že zatímco v minulosti dával o WWDC vědět dopředu s patřičným předstihem, letos stále mlčí.

Pokud bychom se dali do bližšího zkoumání termínu oznámení WWDC z minulých let, zjistili bychom, že od roku 2012 až do roku 2016 oznamoval termín konání Apple “až” v dubnu. V roce 2017 pak udělal výjimku a WWDC oznámil už v únoru, v letech 2018 až 2020 se však oznámením více přiblížil konání samotné akce, jelikož o nich informoval v březnu. Zde je však jedno velké ale. Až do loňska totiž platilo, že se WWDC konalo fyzicky a tudíž bylo potřeba o něm dát vývojářům vědět s patřičným předstihem, aby si zařídili v místě konání například ubytování. Loni se však konalo WWDC online, díky čemuž nutnost oznámit termín s předstihem kvůli zařizování ubytování odpadla, čehož ve výsledku využil i samotný Apple. 13. března 2020 tedy oznámil, že WWDC bude a to konkrétně online, kdy se tak stane však dal světu vědět až 11. června – tedy pouhé dva týdny před konáním akce.

Koronavirus je tu s námi již více než rok a všem je asi jasné, že se jej svět hned tak nezbaví. Ani u letošní WWDC se proto nedá počítat s jinou formou než online, jelikož jedině tak zajistí Apple všem jejím účastníkům maximální bezpečí a nevystaví je možné nákaze. A jelikož je proto zbytečné dávat s ohledem na současnou situaci ve světě vývojářům vědět, že ani letos nemají s fyzickou verzí WWDC počítat, je zbytečné i jakékoliv březnové či dubnové oznámení, že “WWDC bude” dělat. Namísto toho zřejmě letos Apple přistoupí stejně jako loni na začátku června k tomu, že zkrátka vyvěsí termín konference konané za dva týdny