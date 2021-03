Apple v Číně odstranil prodejny H&M ze svých map

Proti společnosti H&M totiž nestojí ani tak Apple, jako čínská vláda. Veškerá místa, kde se v Číně nacházejí prodejny společnosti H&M, a je jich více jak 400, byly v pátek odstraněny z aplikace Mapy. Stejně tak se nenacházejí ani v Baidu Maps a ani jiných aplikacích, které jsou v Číně dostupné a společnost v nich nějakým způsobem figuruje. Může za to boj o lidská práva.

H&M je jednou z mnoha amerických a evropských společností, které oznámily své vážné obavy z nucených prací ohledně zpracovávání bavlny z Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang. A takové nařčení si samozřejmě čínská komunistická strana nemůže nechat líbit, proto využila státní média k přesvědčení veřejnosti, aby bojkotovala nejen H&M, ale i další západní značky, jakými jsou Nike, Adidas, New Balance, Burberry, Puma, Converse, Calvin Klein, Tommy Hilfiger a Uniqlo. U prvního jmenovaného to ale zatím mělo největší následky.

Čínská vláda aktuálně čelí sankcím ze strany Spojených států za porušování lidských práv ujgurského lidu, protože internovala více než milion Ujgurů v převýchovných táborech a táborech nucených prací. Za vše může jejich islámská víra. Jak je ale možné, že má celá kauza dopad na Apple? Vysvětlení je v celku jednoduché. Je tomu totiž z toho důvodu, že společnost ve své aplikaci Mapy spoléhá na čínskou společnost AutoNavi dodávající jí podklady. A pokud je upravila ona, automaticky se změny propsaly i do nativní aplikace. Společnost H&M byla podle The Wall Street Journal tento týden dokonce už odstraněna i z platformy elektronického obchodu Alibaba. To vše pro své prohlášení z loňského roku.

Tato událost ale vyvolává několik vážných otázek ohledně toho, jak velkou má čínská vláda kontrolu nad službami Applu v Číně. Jenže americká společnost v minulých letech jasně uvedla, že chce na tomto trhu růst, a proto se bude chtít vyhnout jakémukoli bojkotu čínských spotřebitelů nebo sankcím ze strany čínské vlády. Jednoduše tedy celý Apple sklopí ocas a bude držet krok, hlavně když domluvené kšefty pojedou dál.