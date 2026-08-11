Apple testuje čínské paměti pro iPhone a Mac. Může tím vyřešit jejich velký problém

Apple se snaží najít cestu z problémů s nedostatkem paměťových čipů a podle nejnovějších informací kvůli tomu testuje poněkud kontroverzní řešení. Společnost totiž zkouší paměti od čínského výrobce ChangXin Memory Technologies (CXMT), a to konkrétně pro iPhony a MacBooky. Informace přichází v době, kdy ceny pamětí výrazně rostou kvůli obrovské poptávce ze strany datových center a umělé inteligence.
Apple už měl s CXMT dříve jednat o dodávkách pamětí pro zařízení určená pro čínský trh. Nově se však ukazuje, že jeho testování pokročilo dál a čínské DRAM čipy už společnost kvalifikuje pro konkrétní produktové řady, mezi které patří právě iPhony a MacBooky. Podle Wall Street Journal jde o první informace, které přímo spojují testování CXMT s konkrétními produkty Applu.
Jenže celé to má jeden zásadní háček. Americká pravidla totiž Applu zakazují předávat CXMT některé technologie, technické informace nebo specifikace potřebné k vývoji čipů na míru. Apple by tak mohl nakupovat pouze standardní paměťové komponenty, nikoliv si je nechat vyrobit přesně podle vlastních požadavků. To může být pro Apple poměrně nepříjemné. Společnost totiž své paměti obvykle optimalizuje tak, aby co nejlépe spolupracovaly s jejími vlastními čipy. Použití standardních komponent od CXMT by proto mohlo znamenat nutnost upravit některé části hardwaru, případně se smířit s o něco horším výkonem či efektivitou.
A aby toho nebylo málo, proti případnému využití čínských pamětí se už postavili také američtí politici. Skupina senátorů vedená Chuckem Schumerem požaduje, aby Apple používání pamětí od čínských společností CXMT a YMTC rovnou vyloučil. Apple má na jejich požadavek reagovat do 21. srpna.
Zajímavé je také to, že CXMT momentálně není výrobcem, který by měl Applu vytrhnout trn z paty. Firma má údajně vyprodanou letošní výrobní kapacitu a přednost dostávají domácí zákazníci jako ByteDance, Tencent nebo Xiaomi. Její paměti navíc podle dostupných informací nejsou ani výrazně levnější než čipy od Micronu, SK Hynixu nebo Samsungu.
Fotogalerie
Právě cena je přitom jedním z hlavních důvodů, proč Apple čínské paměti vůbec řeší. Společnost už v červnu zdražila většinu své produktové nabídky s výjimkou iPhonů a jako jeden z důvodů uvedla právě rostoucí ceny pamětí způsobené boomem umělé inteligence. Pokud by se Applu podařilo získat dalšího dodavatele, mohl by tím alespoň částečně snížit svou závislost na současných výrobcích.
Zatím ale rozhodně neplatí, že by se čínské paměti měly v nejbližší době objevit v každém iPhonu nebo MacBooku. Apple je teprve testuje a případná dohoda s CXMT navíc naráží na technologická, výrobní i politická omezení. Přesto je už samotný fakt, že Apple začal čínské paměti zkoušet přímo pro své produkty, poměrně zajímavým signálem toho, jak vážná současná paměťová krize je.