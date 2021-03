Stáhněte si na oslavu 20. výročí Mac OS X ikonické tapety z něj v 5K rozlišení

Na minulou středu připadlo dvacáté výročí představení první verze operačního systému Mac OS X. Pro desktopové operační systémy od Applu je charakteristické mimo jiné také to, že každá z jejich verzí obsahuje vlastní zajímavé tapety. Pokud chcete oslavit výročí příchodu Mac OS X a zároveň se tak trochu svézt na nostalgické retro vlně, můžete si na svůj Mac nainstalovat některou z tapet z jakékoliv verze operačního systému Mac OS X – a to zcela zdarma. Jak na to?

Jedinečná a opravdu obsáhlá kolekce tapet z každé verze operačního systému Mac OS X vznikla ve spolupráci serverů 512 Pixels Wallpaper a Screenshot Gallery, a jedná se skutečně o kompletní sbírku všech tehdejších tapet. Nyní jsou navíc ještě lepší než v době, kdy byly poprvé vydány, protože teď jsou k dispozici v 5K rozlišení. „Ve své době byly sice skvělé, v současnosti jsou ale tyto tapety příliš malé pro 5K displeje,“ vysvětluje Stephen Hacket, provozovatel serveru, ze kterého si můžete příslušné tapety stáhnout. V obsáhlé knihovně tapet najdete například varianty modrých spirál z operačních systémů Mac OS X Cheetah, Mac OS X Puma, Mac OS X Jaguar, Mac OS X Panther a Mac OS X Tiger, vesmírné motivy z operačních systémů Mac OS X Leopard, Snow Leopard, Lion a Mountain Lion, stejně jako přírodní motivy z operačních systémů Mavericks, Yosemite, El Capitan, Sierra, High Sierra, Mojave a Catalina.

Pokud si chcete na svůj Mac nainstalovat některou z tapet ze starších verzí operačního systém Mac OS X, navštivte tuto stránku. Pod jednotlivými tapetami naleznete příslušné odkazy ke stažení – stačí jen rozkliknout odkaz pod tapetou, která vás zaujala, a obrázek uložit do vašeho Macu.

Kompletní galerii tapet k operačním systémům Mac OS X najdete zde.