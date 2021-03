Nefunguje vám App Store, iCloud či iMessage? Nejste sami

Narážíte v posledních několika desítkách minut na nefunkčnost obchodu s aplikacemi App Store, cloudovou službou iCloud či komunikátorem iMessage? Pak pro vás máme svým způsobem dobrou zprávu. Chyba totiž není na vaší straně a tudíž nemá smysl zkoušet služby rozchodit například odhlášením a opětovným přihlášením či obnovením zařízení. Za potíže totiž může Apple, který hlásí v současnosti buď úplné nebo částečné výpadky serverů, které funkčnost služeb zajišťují. Přesvědčit se o tom můžete na jeho oficiální stránce.

Co přesně za nefunkčností služeb vězí je v tuto chvíli bohužel nejasné stejně jako to, kolika uživatelů se dotkl. Podle sociálních sítích se sice zdá, že mají se službami problémy uživatelé po celém světě, avšak zároveň to vypadá, že ne všichni jsou jimi postiženi. Je tedy klidně možné, že v současnosti nepociťujete vůbec žádné potíže, avšak rovněž je možné, že trpíte všemi vyjmenovanými trablemi. Co se týče doby trvání potíží, tu v tuto chvíli bohužel předpovědět nelze, jelikož se Apple zatím k problému rozsáhleji oficiálně nevyjádřil. Obecně ale platí, že jsou podobné problémy zpravidla řešeny do pár desítek minut, maximálně pak hodin. Věříme proto, že tomu tak bude i dnes.

