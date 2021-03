iOS 14 je jedním z nejméně aktualizovaných iOS za poslední roky

Když na konci minulého týdne Apple neplánovaně vydal operační systém iOS 14.2.2 s opravou chyby v zabezpečení WebKitu, místo slov chvály za rychlou reakci se dočkal od mnohých jablíčkářů spíše kritiky. Právě opravné updaty jsou totiž v jejich očích jakýmsi přiznáním selhání Applu, které na ně působí jako červený hadr na býka – a to navíc nyní, když jsme se relativně nedávno dočkali vydání iOS 14.2.1, platí dvojnásob. Pravda je však taková, že minimálně z hlediska počtu aktualizací je zatím iOS 14 jedním z nejlepších systémů posledních let.

Pokud patříte i vy do tábora uživatelů, kteří jsou přesvědčeni o tom, že to s počtem aktualizací iOS 14 Apple v poslední době přehání a výrazně se vzdaluje od svého dřívějšího já, pak vězte, že tomu tak vůbec není. Při pohledu na předešlé verze iOS totiž rázem zjistíte, že je letošní iOS 14 naopak z hlediska frekvence aktualizací podprůměrný, jelikož posledních pět vydaných iOS (tedy iOS 10 až iOS 14) dostalo v průměru od vydání až do konce března 9,2 updatů, zatímco iOS 14 “jen” 8. Na to, jak intenzivně se v předešlých letech vydávaly aktualizace se můžete podívat níže. Aktualizace počítáme od první minoritní aktualizace systému (tedy nikoliv od verze iOS x.0) do konce března následujícího po roce vydání první verze systému. Porovnáváme tedy stejná období.

iOS 10 – 8 updatů do konce března

– 8 updatů do konce března iOS 11 – 12 updatů do konce března

– 12 updatů do konce března iOS 12 – 7 updatů do konce března

– 7 updatů do konce března iOS 13 – 11 updatů do konce března

– 11 updatů do konce března iOS 14 – 8 updatů do konce března

Jak tedy můžete sami vidět, letošní „čtrnáctka“ je výrazně lepší než třeba předloňský iOS 13, což si však zřejmě málokdo takto s odstupem času pamatuje. Pokud bychom pak iOS 14 srovnali se z hlediska chybovosti zřejmě nejhorším iOS všech dob ve formě verze 11, zjistili bychom, že ten dostal za první měsíce svého života dokonce o třetinu více aktualizací než tomu je nyní u iOS 14. Lepší než nynější verze byl jen iOS 12, což však vzhledem k tomu, že na iPhony přinesl pramálo nového, nikoho moc nepřekvapí.

Pamatujete si ještě, jak vypadal App Store v iOS 10?

Fotogalerie iOS 10 vs iOS 11 srovnani 25 Nastavení – App Store iOS 10 vs iOS 11 srovnani 36 App Store – Hry iOS 10 vs iOS 11 srovnani 35 App Store iOS 10 vs iOS 11 srovnani 39 App Store – detail aplikace/hry +7 Fotek iOS 10 vs iOS 11 srovnani 38 App Store – žebříčky iOS 10 vs iOS 11 srovnani 37 App Store – žebříčky iOS 10 vs iOS 11 srovnani 43 App Store – výsledky vyhledávání iOS 10 vs iOS 11 srovnani 40 App Store – detail aplikace/hry iOS 10 vs iOS 11 srovnani 42 App Store – Vyhledávání iOS 10 vs iOS 11 srovnani 29 Nastavení – App Store Vstoupit do galerie

Podtrženo, sečteno – v žádném případě se nedá říci, že by frekvence aktualizací iOS 14 byla oproti předešlým rokům jakkoliv výrazně vyšší, jelikož tomu tak podle tvrdých čísel jednoduše dohledatelných na internetu není. I kdyby tomu tak však bylo, ve výsledku by měli být uživatelé spíše rádi, jelikož by se mohli spolehnout na to, že se Apple snaží co nejrychleji zatnout tipec všem útočníkům, kteří by byli schopní zneužít v systémech nejrůznější chyby, potažmo systémy opravit tak, aby se zkrátka lépe používaly. Jasně, časté instalace aktualizací jsou svým způsobem otrava, ale je lepší ji překonat a mít telefon z hlediska software v té nejlepší možné kondici, než se jimi nezabývat a pak se divit, že se má digitální data octla tam, kde neměla.