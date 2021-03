Čtyři pětiny všech obrázků ve watchOS se točí kolem jedné jediné věci

Součástí každého operačního systému Applu je celá řada grafických prvků či obrázků, které jsou zobrazovány na displejích koncovým uživatelům a které slouží k jejich informování či ovládání. Jinak tomu samozřejmě není ani u systému watchOS, který je doslova napěchovaný nejrůznějšími grafikami souvisejícími nejen s prostředím systému, ale i ciferníky, které jsou de facto alfou a omegou hodinek. Věděli jste však, že 80 % nebo chcete-li čtyři pětiny všech obrázků ve watchOS jsou spojeny s jedním jediným zajímavým prvkem?

Na tuto pozoruhodnou věc přišel konkrétně při prozkoumávání watchOS vývojář Steve Moser. Ten si všiml toho, že 80 % všech obrázků v systému hodinek tvoří fáze Měsíce, které si lze nastavit jakožto komplikace, ale zároveň lze Měsíc jakožto celek využívat coby vesmírný ciferník. Přestože je ten, stejně jako komplikace fází měsíce, mezi uživateli poměrně oblíbený a tedy i využívaný, je dost překvapivé, že mu Apple evidentně věnoval v systému tolik prostoru z hlediska úložiště a samozřejmě i času z hlediska vývoje.

Bude velmi zajímavé sledovat, zda se Apple rozhodne snímky měsíce využívané jak pro ciferník, tak komplikace v budoucnu využít ještě dalšími způsoby, které by dříve získaná data pomohly ještě více “vytěžit”. K dispozici jich totiž má dle všeho skutečně dost a možná by byla škoda se proto omezovat jen na nynější využití. Poměrně zajímavé by mohla být například implementace některých komplikací na displeji iPhonů 13 v režimu Always-on, se kterým se počítá.

