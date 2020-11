Ciferníky pro Apple Watch: Kde najít ty nejlepší ciferníky pro watchOS 7

S příchodem operačního systému watchOS 7 získali uživatelé kromě jiného také mnohem bohatší možnosti práce s ciferníky a komplikacemi. Ciferníky je ve watchOS 7 nově možné také sdílet a stahovat – v dnešním článku se o něco blíže podíváme na zdroje, ze kterých můžete čerpat inspiraci pro personalizaci vašich Apple Watch.

Facer

Apple Watch nabízí řadu nápaditých a užitečných kombinací ciferníků a komplikací. Ne každý má ale nadání pro vytvoření ideálního ciferníku, a není žádnou ostudou nechat se inspirovat výtvory ostatních uživatelů. Facer je stále se rozrůstající online komunita, na které se majitelé Apple Watch dělí o své vlastní výtvory. Ke komunitě patří také aplikace Facer, kterou si můžete stáhnout do svého iPhonu. Stahování ciferníků, které vás zaujaly, můžete stahovat jednoduchým klepnutím.

Watchsmith

Dalším z nástrojů, který vám pomůže s personalizací vašich Apple Watch, je aplikace s názvem Watchsmith. V této aplikaci si můžete vytvářet vlastní dynamické komplikace pro své Apple Watch, přičemž tyto komplikace se mohou měnit v průběhu dne v závislosti na denní době. Základní úpravy a nastavení ciferníků provedete v aplikaci na svém iPhonu, kde si vyberete ciferník, se kterým chcete sladit komplikace. V uživatelském rozhraní aplikace Watchsmith není těžké se zorientovat, proces přidání a nastavení ciferníků je velmi jednoduchý. Možnosti jsou téměř neomezené, a jakmile si vytvoříte ciferník s komplikacemi, můžete ho prostřednictvím zpráv také sdílet s přáteli.

Watchfacely

Aplikace Watchfacely funguje na podobném principu, jako výše zmíněný Facer. Umožní vám stahování nejrůznějších ciferníků pro vaše Apple Watch, které nasdíleli členové komunity uživatelů platformy Watchfacely. Stažené ciferníky si můžete přizpůsobovat na míru svým potřebám, a pokud se vám podaří vytvořit vlastní Apple Watch ciferník, na který byste byli náležitě pyšní, můžete ho prostřednictvím aplikace nasdílet ostatním uživatelům.

Buddywatch

Další z poměrně dobře hodnocených aplikací v App Store, které vám umožní stahovat ciferníky do vašich Apple Watch, je Buddywatch. Aplikace obsahuje neustále se rozšiřující nabídku ciferníků, které si můžete jednoduše stáhnout do vašeho iPhonu. Ciferníky si můžete také přidávat do seznamu oblíbených. Aplikace nabízí možnost vyhledávání na základě kategorií, případně také na základě vámi zadaných výrazů.