Recenze APC SurgeArrest: Levný a jednoduchý způsob, jak prodloužit životnost vaší elektroniky

Máte na stole elektroniku za desítky tisíc nebo jste investovali například do nové poměrně drahé pračky? Pak se vám jistě bude hodit řešení, jak tyto věci ochránit před proudovými rázy a dalšími negativními vlivy elektrické sítě. Pokud hledáte levné a jednoduché řešení, které se postará o ochranu v třetím stupni ochrany přepětí, pak by se vám právě řešení od APC mohlo líbit. Pojďme se na něj podívat trochu podrobněji.

Všeobecně vzato je velmi důležité mít takzvané tři stupně přepěťových ochran, ovšem zatímco první dva jsou určeny k instalaci do rozvaděčů, a to jak hlavního, tak podružného, třetí stupeň ochrany je tím, který je určen k ochraně samotného koncového zařízení. Pokud máte standardně zkolaudovaný dům nebo byt z posledních dvaceti let, měli byste první dva stupně mít jako naprostý standard. My se dnes budeme věnovat jednomu velmi jednoduchému, levnému a zajímavému řešení třetího stupně a tím je ochranná zásuvka od známe společnosti APC SurgeArrest. Je však důležité hned na úvod říct, že se jedná o skutečně poslední stupeň ochrany a sám o sobě nezmůže příliš mnoho, pokud předchozí dva stupně nemáte. Zdroj: Redakce Letem světem Applem - Apple magazín

APC SurgeArrest je jednoduchá přepěťová ochrana na klasickou zásuvku, která je k dispozici jak ve verzi bez, tak i s dvojicí USB. Rozdíl je samozřejmě v ceně a zatímco za základ bez USB zaplatíte částku 389Kč, za verzi s dvojicí USB zaplatíte 549Kč. Vše, co se dočtete na následujících řádcích platí pro obě ochrany s jedinou výjimkou a tou jsou dva USB porty, z nichž každý nabízí 2.4A a najdete je samozřejmě jen u verze s USB. Tyto porty se hodí na pomalejší nabíjení iPhone nebo například zařízení jako je klávesnice, myš, případně přes ně nabíjím své Garminy MarQ Driver. USB porty mají tu výhodu, že jsou také chráněné přepěťovou ochranou v rámci APC.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem - Apple magazín

APC Essential SurgeArrest nabízí poměrně jednoduchý design, který dobře zapadne prakticky kamkoli. Není to samozřejmě nějaký designový skvost, ale jedná se o produkt, od kterého příliš mnoho po stránce designu neočekáváte a většinou se stejně snažíte mít zásuvky na místech, která nejsou příliš na očích. Bílá krabička je vybavena kromě 230V zásuvky také jednou LED diodou, která pomocí zeleného svícení indikuje, že je přepěťová ochrana aktivní a vše je tak, jak má být. Pokud svítí zelené světélko, pak je k dispozici kapacita rázové energie 918 J, maximální proudové zatížení 16 A a špičkový proud až 24 000A, což jsou v rámci jedné zásuvky velmi dobré hodnoty a patří mezi to nejlepší, co na trhu najdete.

Neberte prosím APC SurgeArrest jako řešení, za které můžete dát prodlužovačku s 8 dalšími zásuvkami a tím máte vše chráněno. Primárně se totiž jedná o ochranu jednoho spotřebiče, jenž je přímo do APC zapojen, nikoli o ochranu multi zásuvky. Samozřejmě i v tomto případě ji můžete použít a sám mám do APC zapojenu ještě další prodlužovačku s šesti zásuvkami, ovšem i ta má přepěťovou ochranu a APC vzhledem k jeho ceně používám jen jako mezikrok. Primárně tedy APC berte tak, že jej zapojíte přímo do zásuvky a následně do APC například pračku, nabíječku na MacBook, iPhone nebo něco podobného. Sám tyto přepěťové ochrany používám téměř ve všech zásuvkách, kde nijak neruší svým vzhledem, a to ať už jako primární ochranu třetího stupně například u pračky anebo jako mezikrok u počítače, kdy do ni mám dále připojenu prodlužovačku s větším množstvím zásuvek, jenž je také vybavena přepěťovou ochranou.

Jak jsem již uvedl, pokud nemáte ani první ani druhý stupeň ochrany vyřešen tak, jak by vyřešen být měl, pak nepočítejte s tím, že vám APC zachrání elektroniku v případě, kdy vám do domu udeří blesk nebo kdy dojde k nějakému prudkému nárůstu napětí v síti. Pokud však máte vše v pořádku, jedná se o koncové a velmi levné řešení, jak ochránit elektroniku v posledním kroku, a to především před energetickými rázy, které citlivé spotřebiče poškozují a zkracují jejich životnost. Díky ceně je možné ochránit skutečně i spotřebiče, u kterých pro vás nemá smysl používat nějaké dražší nebo i fyzicky větší řešení.

APC si můžete zakoupit přímo zde.