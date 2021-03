5 zajímavých filmových novinek na iVysílání ČT

Archiv České televize je často neprávem přehlíženou a vynikající službou, která je k nezaplacení. Je opravdu obsáhlý a najdete zde veškerý obsah, který byl odvysílán v rámci kanálů ČT – s výjimkou pořadů, jejichž zpětné přehrání neumožňují autorská práva. Pokud vám tedy ve standardním vysílacím čase utekl pořad, na který byste se rádi podívali, nezoufejte – můžete využít iVysílání. Jaké kousky na vás na webu ČT čekají tentokrát?

Užovka (Matěj Hádek) není zrovna prototypem úspěšného, perspektivního muže. Táhne mu na čtyřicet, nemá práci ani stálou přítelkyni, a neodbytně cítí poslední příležitost něco se svým životem konečně udělat. Jenže ve chvíli, kdy už to vypadá, že by Kobra mohl konečně začít být šťastný, objevuje se na scéně Užovka – Kobrův bratr, nezodpovědný feťák a vykradač chatek. Užovka chce dát Kobrovi poslední lekci, situace se ale vymyká z rukou.

Legendární herec Jack Nicholson patří mezi legendy s úctyhodným hereckým rejstříkem, zajímavým životem a úchvatnou hereckou minulostí. Ve strhujícím dokumentu Doktor Jack a pan Nicholson nahlédnete do zákulisí a do osobního a profesního života tohoto nepřehlédnutelného herce, dozvíte se, co mu v osobním životě dělalo největší problém, a mnoho dalšího.

Ve stínu první světové války přišla jedna z nejstrašnějších epidemií v dějinách lidstva. I v novém samostatném Československu umírali lidé po tisících. Nemoc stíhala všechny generace, nevyhnula se ani spisovateli Franzi Kafkovi. Dokumentární portrét jedné katastrofy pohledem přeživších, svědků, odborníků i bohatého archivního materiálu.

V pořadu Slavná alba bude tentokrát řeč o albu Back to Black nadané a kontroverzní zpěvačky Amy Winehouse. Téměř hodinový dokument, ve kterém promluví řada známých a významných osobností, poskytne divákům zajímavý a unikátní pohled na to, jak vznikalo nejznámější album talentované britské zpěvačky.

Česká sídliště mají různé, často velmi svérázné obyvatele. Jedním takovým je chlápek, kterému nikdo neřekne jinak než Vandam. Vandam rád posiluje, cvičí, a chtěl by udělat dojem na Lucku, která obsluhuje v sídlištní hospodě. Vandam se rád pere a považuje se za znalce dějin a válek. Mezi kamarády se o něm říká, že to byl právě on, kdo v listopadu 1989 dal na Národní třídě jednou jedinou ranou dějiny do pohybu. Národní třída je adaptací knihy Jaroslava Rudiše, a jedná se snímek, který nešetří černým humorem a rozhodně není úplně pro každého. Pokud máte tento styl humoru rádi, je Národní třída ideálním filmem na únorový víkend.