5 aplikací na počasí, které vám jej předpoví tak trochu jinak 

Hodně aplikací o počasí je tak trochu o ničem, respektive jsou jen o samotné předpovědi. Tu sice mohou poskytovat správně, ale jednoduše jim chybí svěží vítr. Existují však tituly, které vám jej umí podat o poznání poutavější formou. Jedna ukazuje počasí na modelu města, druhá je plná koček a psů a třetí vám např. poví, kdy fotografovat jakou scénu. Těchto 5 aplikací na počasí pro iPhone se tak rozhodně vyplatí vyzkoušet.

Titul vám poskytne skutečně unikátní pohled na stále se měnící počasí. To totiž můžete pozorovat prostřednictvím přítomného mini světa. Jak se tedy mění povětrnostní podmínky v našem skutečném světě, mění se i ty v tom virtuálním a to po 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Zobrazovaná data pak pocházejí z přesného Dark Sky, přítomny jsou i upozornění a výstrahy.

Fotogalerie 1 Tinyclouds 1 1 Tinyclouds 2 1 Tinyclouds 3 1 Tinyclouds 4 +2 Fotek 1 Tinyclouds 5 Vstoupit do galerie

Aplikaci stáhnete zde

Jedná se o skutečně úsměvnou předpověď, kterou vám zde poskytují kočky a psi. Na začátku používání titulu si tak vyberete svého oblíbeného chlupatého společníka a o toho se poté v rámci aplikace také staráte. Pokud tedy skutečně prší, měli byste mu dát deštník, pokud naopak žhne slunce, měli byste mu dát sluneční brýle. Outfitů a doplňků zde přitom najdete obrovské množství.

Fotogalerie 2 Cats & Dogs 1 2 Cats & Dogs 2 2 Cats & Dogs 3 2 Cats & Dogs 4 +4 Fotek 2 Cats & Dogs 5 2 Cats & Dogs 6 2 Cats & Dogs 7 Vstoupit do galerie

Aplikaci stáhnete zde

Tato aplikace informuje především o znečištění ovzduší nejen kolem vás, ale i po celém světě. Nabízí přehled úrovně znečištění v reálném čase a jejich vývoj na příštích 72 hodin. Veškeré hodnoty se vypočítávají podle systému využívajícího širokou škálu zdrojů dat, jako jsou satelitní snímky, atmosférické simulace, datové sady provozu a vypouštěných emisí atd.

Fotogalerie 3 Plume Labs 1 3 Plume Labs 2 3 Plume Labs 3 3 Plume Labs 4 +3 Fotek 3 Plume Labs 5 3 Plume Labs 6 Vstoupit do galerie

Aplikaci stáhnete zde

Už podle názvu titulu je zřejmé, o co mu jde – nalézt to nejlepší možné světlo, a to využít pro lepší fotografie. Tato aplikace je první svého druhu, která za pomoci jasně srozumitelných indexů předpovídá s využitím umělé inteligence počasí pro různé fotografické styly, a to navíc v češtině. Vy tak budete přesně vědět, v kolik hodin fotit venkovní portréty, v kolik západ slunce, či nejzářivější hvězdnou oblohu bez jediného mráčku atd.

Aplikaci stáhnete zde

Titul s předpovědí měsíčních fází se vám hodí nejen pokud jste vlkodlaci, ale samozřejmě pokud má na vás jeho velikost vliv i jinou než jen tu v podobě zesílení zvířecích pudů (typicky např. v bolestech hlavy, nespavosti apod.). Aplikace ukazuje nejen aktuální fázi, ale napříč časem i ty budoucí či minulé. Funguje off-line, nabízí notifikace, rozšíření pro Zprávy a náhled Měsíce si můžete dát i jako widget na plochu svého zařízení.

Fotogalerie 5 MOON 1 5 MOON 2 5 MOON 3 5 MOON 4 +3 Fotek 5 MOON 5 5 MOON 6 Vstoupit do galerie

Aplikaci stáhnete zde