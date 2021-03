Změna času 2021: První změna času proběhne již tento víkend ze soboty na neděli

Změna času ze zimního na letní nás čeká již tento víkend, a to konkrétně v noci ze soboty na neděli, kdy se v 2:00 ráno v neděli mění čas o hodinu dopředu na 3:00. Znamená to tedy, že si pospíme o hodinu méně, protože se hodiny přetočí směrem dopředu. Změna času by měla být v nejbližších letech v rámci Evropské unie zrušena, letos se však zrušení změny času vzhledem k pandemické situaci odložilo a čeká nás tak ještě podzimní změna, a to z letního na zimní čas, kdy naopak přetočíme hodinky o hodinu zpět. Podle průzkumu agentury STEM/MARK z roku 2018 si 70 % Čechů přeje zrušení zimního a letního času.

Změna času ze zimního na letní proběhne 28. března 2021 z 2:00 na 3:00

Změna času z letního na zimní proběhne 31. 10. 2021 z 3:00 na 2:00

Pokud máte například mobilní telefon nebo další elektroniku připojenou k internetu, případně máte nastavenou automatickou změnu času, nemusíte se o nic starat a ke změně dojde automaticky přesně v 2:00 v neděli. V případě, že touto funkcí vaše zařízení nedisponují, je nutné provést změnu ručně, a to přímo v nastaveních vašeho přístroje. Některá zařízení mají možnost jednoduše přepnout letní a zimní čas, u jiných je pak nutné udělat změnu manuálně tím, že zkrátka změníte čas o hodinu dopředu.