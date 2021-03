Sčítání lidu: Formulář a další důležité věci, které se vám budou hodit

Sčítání lidu, domů a bytů bude v České republice o tomto víkendu a ještě pěkných pár následujících týdnů jedním z nejžhavějších témat společenských diskuzí. Po deseti letech totiž do našich luhů a hájů tato poměrně zajímavá akce dorazila a my se tak díky ní už za pár měsíců dozvíme o životě v České republice mnoho zajímavých informací. Aby pro vás bylo zapojení se do sčítání lidu co možná nejjednodušší, připravili jsme si pro vás krátkého průvodce, jak na to.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem - Apple magazín

Sčítání lidu termín

Okno do zapojení se do sčítání je stejně jako v minulosti skutečně velké. Problém s tím, že jej propásnete, by tedy v žádném případě nastat neměl. Níže naleznete důležité termíny:

Elektronické sčítání od půlnoci z 26. na 27. 3. 2021 do 9. 4. 2021

Listinné sčítání od 17. 4. do 11. 5. 2021

Sčítání lidu – kdo se musí sečíst

Níže uvádíme citaci z oficiálních stránek letošního sčítání lidu, domů a bytů (odkaz na ně naleznete zde):

Sčítání je povinné ze zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021. Povinnost sečíst se mají všechny osoby s trvalým pobytem nebo přechodným pobytem nad 90 dnů a osoby, kterým byl u nás udělen azyl (případně doplňková ochrana nebo dočasná ochrana). Patří sem i ostatní osoby, které jsou na území České republiky v rozhodný okamžik (půlnoc z pátku 26. března na sobotu 27. března 2021) přítomny.

Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince, kteří jsou v Česku na dobu kratší než 90 dnů (například turisté), a na cizince požívající diplomatické výsady a imunity.

Sčítání lidu – pokuta

Jelikož je sčítání lidu zákonná povinnost a je tedy nutné se do něj zapojit, při jeho ignoraci vám bude hrozit pokuta dle zákona o sčítání lidu, domů a bytů až ve výši 10 000 Kč, což není rozhodně málo. Její “získání” je navíc zcela zbytečné i z toho hlediska, že jejím zaplacení se započítání nevyhnete – Český statistický úřad vás totiž stejně započte, byť za pomocí dat, která má stát v databázi. Váš “profil” tedy bude de facto jen méně přesný, což za pokutu 10 000 Kč určitě nestojí.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem - Apple magazín

Sčítání lidu aplikace

Využití mobilní aplikace je suverénně nejjednodušším způsobem, jak svou občanskou povinnost splnit. Rozhodně proto doporučujeme využít právě jí a to skrze aplikace, které si můžete stáhnout přes odkazy níže. Ty vás nasměrují v případě Androidu do obchodu Google Play a v případě iPhonů do App Store na stránky aplikací, které stačí do telefonu jednoduše stáhnout – samozřejmě zcela zdarma. Poté už je stačí jen spustit, vyplnit veškeré údaje a pomyslný digitální formulář v aplikaci odevzdat. Vyplňování vám zabere jen chvíli.

Fotogalerie scitani lidu aplikace ios 1 scitani lidu aplikace ios 2 scitani lidu aplikace ios 3 scitani lidu aplikace ios 4 +5 Fotek scitani lidu aplikace ios 5 scitani lidu aplikace ios 6 scitani lidu aplikace ios 7 scitani lidu aplikace ios 8 Vstoupit do galerie

Sčítání lidu elektronický formulář

Nejste-li kovaní v mobilním světě, je fajn alternativou pro mobilní aplikaci využití elektronického formuláře spustitelného na počítači. Veškeré informace o něm včetně toho, jak jej vyplnit naleznete níže.

Sčítání lidu listinný formulář

Kromě elektronických verzí ve formě aplikace a digitálního formuláře je stejně jako v minulosti k dispozici i klasická papírová verze. Tu obdržíte spolu s obálkou od sčítacího komisaře (toho je nutné dopředu “zarezervovat”) nebo na kontaktních místech s čítání, což jsou konkrétně České pošty. Vyplněný papírový sčítací formulář pak stačí buď odevzdat na poště, nebo jej hodit do poštovní schránky.

Sčítání lidu 2021 výsledky

Přestože se očekává, že spousty dat se letos podaří získat Českému statistickému úřadu v elektronické podobě, která je samozřejmě daleko přívětivější pro vyhodnocení než papírová, na dostupnosti výsledků se to přespříliš neprojeví. První výstupy se totiž mají objevit až na přelomu letoška a příštího roku, přičemž další se pak budou objevovat postupem času podle toho, jak je bude schopen Český statistický úřad dokončovat. Rozhodně tedy nepočítejte s tím, že bychom byli díky letošnímu sčítání z hlediska obyvatelstva moudřejší již v řádu týdnů.