Jak vyplnit elektronický formulář pro sčítání lidu bude již brzy zajímat většinu z nás. Pro někoho se může jednat o otravnou a nepříjemnou záležitost, měli byste ale vědět, že se jedná o povinnost. Pokud byste se sčítání rozhodli ignorovat, tak můžete čelit pokutám a dalším problémům, které za to rozhodně nestojí. Čím dřív budete mít hotovo, tak tím lépe pro vás, jelikož se dále nebudete touto záležitostí muset zaobírat. Chcete-li zjistit, jakým způsobem se můžete nechat sečíst prostřednictvím elektronického formuláře na oficiálním webu, tak jste tady naprosto správně.

Jak vyplnit elektronický formulář pro sčítání lidu

Chcete-li se na vašem Macu, počítači či jiném zařízení nechat sečíst prostřednictvím formuláře, který je umístěn na webu, tak se nejedná o nic, co byste nezvládli. Stačí vám k tomu přístup k internetu a samotný formulář. Postupujte následovně:

Prvně je nutné, abyste se na vašem Macu či počítači přesunuli na webové stránky scitani.cz.

Elektronický formulář pro online sčítání bude k dispozici od 27. března do 9. dubna.

pro online sčítání Mezi těmito dny se bude stačit na webové stránky přesunout a přihlásit se do elektronického formuláře.

Po přihlášení do formuláře už vám nezbude nic jiného než ho vyplnit.

Výše uvedeným postupem se tedy na vašem zařízení můžete vrhnout do vyplnění elektronického formuláře. V současné době probíhají přípravy na samotné sčítání, elektronický formulář každopádně bude spuštěn již za pár dní. Konkrétně bude k dispozici od půlnoci z 26. na 27. března, na samotné povinné vyplnění budete mít čas do 9. dubna. Rozhodně doporučujeme, abyste se vrhli do vyplnění tohoto elektronického formuláře co nejdříve. Pokud v uvedeném intervalu elektronický formulář nevyplníte, tak se sčítání stejně nevyhnete. V takovém případě budete muset vyplnit klasický listinný formulář. Elektronický formulář je nejjednodušší na vyplnění a mimo jiné vás 100% ochrání před koronavirem, jelikož jej budete vyplňovat z pohodlí domova.