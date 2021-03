Sčítání lidu 2021: Kdy a jak se nechat sečíst přes smartphone či web a kdy papírově

Sčítání lidu 2021 je za dveřmi. A jelikož je povinné a za jeho ignoraci hrozí pokuty, určitě jej nemá smysl brát na lehkou váhu, ale naopak se do něj zapojit. Pozitivní je přitom to, že se o nich složitého díky vymoženostem moderní doby nejedná. Sečíst se totiž můžete nechat přes aplikaci ve vašem mobilu či přes webový formulář dostupný prakticky všude, kde si lze spustit internet.

Kdy je sčítání lidu 2021

Přestože se o letošním sčítání lidu, domů a bytů kvůli pandemii koronaviru řádící po celém světě příliš nemluví a tudíž se může zdát, že je ještě na míle vzdálené, pravdou je, že tomu je přesně naopak. Start elektronického sčítání je o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021 s tím, že online se do něj lze zapojit až do 9. 4. 2021. Pokud pak budete chtít využít klasickou listinnou formu sčítání, počítejte s termínem pro odevzdání formuláře mezi 17. 4. a 11. 5. 2021.

Sčítání lidu 2021 online

Sečíst se letos můžete extrémně jednoduše online cestou a to buď skrze aplikaci Sčítání2021 dostupnou jak na iOS, tak Androidu, nebo přes webový formulář dostupný na stránkách scitani.cz. Vyplnění všech náležitostí vám zabere pouhých pár minut, můžete tak učinit naprosto kdykoliv v okně pro elektronické vyplnění a především vám poskytne 100% ochranu před pandemií koronaviru, která se šíří lidským kontaktem, kterému byste při využití klasických papírových formulářů neunikly. Důrazně proto doporučujeme využít tuto metodu.

Listinné sčítání lidu

Pokud se vám do online světa sčítání nechce, využít můžete postaru klasické papírové formuláře. Ty obdržíte spolu s obálkou od sčítacího komisaře nebo na kontaktních místech sčítání, která se nacházejí na pobočkách České pošty. Co se pak týče výše zmíněného sčítacího komisaře, ten se dostaví při jeho zajištění v předem oznámeném termínu a počká na vás před domem. Pokud by vás pak zajímalo, co přesně dělat s vyplněnými formuláři, odpověď je jednoduchá – buď odezvdat na poště, nebo vhodit do poštovní schránky.

Výsledky sčítání lidu 2021

Přestože odstartuje letošní sčítání lidu, domů a bytů hned z kraje roku, na jeho výsledky si bohužel budeme muset počkat až do přelomu letoška a příštího roku s tím, že některé výstupy budou publikovány ještě později. Pomyslnou omluvenkou za dlouhé čekání pak má být skutečně parádní přehled o našem území v mnoha aspektech. Chybět nemají například nejrůznější interaktivní mapy pro administrativní územní celky a tak podobně.