Sčítání lidu: Jak se do něj zapojit přes smartphone

Sčítání lidu je jednou z největších věcí letoška. Málokdo ví, že zapojení se do sčítání je dáno zákonem, a pokud byste se rozhodli výzvu ignorovat, hrozí vám pokuty. Samozřejmě jste nuceni o sobě odevzdat nějaká uživatelská data, což může být někomu proti srsti, zamyslete se ale nad tím, kolik takových dat už jste předali například technologickým gigantům – sčítání vás tedy rozhodně tolik bolet nebude. Letos se navíc naštěstí můžeme jednoduše nechat sečíst online, a to pomocí elektronického formuláře, který je k dispozici na webových stránkách a v aplikaci. Pojďme se společně podívat, jak se na smartphone nechat sečíst.

V případě, že se chcete na vašem chytrém telefonu nechat sečíst online, tak se nejedná o nic složitého. Stačí vám k tomu přístup k internetu a samotná aplikace pro sčítání. Postupujte následovně:

Jak už bylo zmíněno výše, tak je prvně nutné stáhnout aplikaci pro sčítání, která se nazývá se Sčítání2021. Odkaz ke stažení na App Store: Sčítání2021 Odkaz ke stažení na Google Play: Sčítání 2021

Po klasickém stažení aplikace se do ní přesuňte.

Elektronický formulář pro online sčítání bude k dispozici od 27. března do 9. dubna.

pro online sčítání V tuto dobu se stačí přesunout do aplikace a do elektronického formuláře se přihlásit.

Po přihlášení do formuláře už vám nezbude nic jiného než ho vyplnit.

Pomocí výše uvedeného postupu se tedy můžete jednoduše na vašem chytrém telefonu zapojit do sčítání lidu. V současné době probíhají teprve přípravy, samotné online sčítání započne o půlnoci z 26. na 27. března. Na vyplnění online formuláře budete mít dostatek času, konkrétně až do 9. dubna. Pokud se vám nepodaří v této době online formulář vyplnit, tak se budete muset nechat sečíst klasickým listinným formulářem, což je samozřejmě o dost složitější a méně pohodlné. Berte na vědomí, že pokud se do sčítání nezapojíte, tak riskujete pokuty a zbytečné problémy. Vyplněním sčítacího formuláře pomůžete v získání cenných informací o obyvatelstvu, které jinak nelze zjistit. Výsledky sčítání pak mohou být prospěšné pro případné zlepšení a zjištění toho, jak se mění kvalita života.

