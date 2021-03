Majitelé Maců mini s M1 si stěžují na další problém

Porodní bolesti Maců s čipsety M1 dle všeho neustaly ani skoro půl roku po jejich odhalení. Na diskuzních fórech po celém světě si totiž začíná stěžovat čím dál více majitelů Maců mini stěžovat na to, že po uspání není schopen vzbudit připojený monitor, což je u zařízení, které je na připojeném monitoru závislé poměrně velký problém.

Na potíž začali jablíčkáři upozorňovat teprve nedávno a to naštěstí v nikterak velkém množství, Zřejmě se proto jedná “jen” o problém menšího rozsahu spojený s nějakým z updatů vydaných v předešlých týdnech. Jeho projev – tedy “nenastartování” připojeného displeje při probuzení Macu ze spánku – je však u všech postižených jablíčkářů stejný. Řešením pro vyřešení nefunkčnosti displeje je sice poměrně jednoduše proveditelný restart počítače, ale ten je samozřejmě ve srovnání s klasickým probuzení časově náročnější. Některým jablíčkářům se pak daří displeje “nahodit” i jejich odpojením a znovupřipojením k počítači, ale to je mnohdy nutné udělat hned několikrát po sobě, takže se za spolehlivé označit určitě nedá.

Jelikož postižení majitelé Maců mini již problém Applu nahlásili, ten by měl už na jeho opravě pracovat s tím, že jí uvolní v některé z budoucích aktualizací macOS Big Sur. Pokud problémem trpíte i vy, jedinou možností, jak mu předcházet, je zakázat režim spánku a počítač nechávat buď neustále v režimu pohotovosti, nebo jej zkrátka v nečinnosti natvrdo vypínat. Do té doby bohužel spolehlivý recept na to, jak provizorně buzení s aktivním displejem zajistit, neexistuje.