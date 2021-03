Apple vývojářům: Existuje legální možnost, jak na iPhony dostat aplikace mimo App Store

Apple musí u soudů obhajovat svůj App Store před nařčením z monopolu v posledních letech poměrně často. Jedna taková bitva hoří například nyní i v Austrálii a přestože se dá očekávat, že v ní Apple stejně jako ve všech soudních sporech z předešlých let vyhraje, zaslouží si určitou pozornost. To proto, že se při ní obhajuje poměrně zajímavým způsobem, který doposud z rukávu takto oficiálně nevytáhl. Nařčení z monopolu totiž odmítá s tím, že na iPhony lze aplikace dostat legální cestou i jinak než přes App Store, což začalo některým společnostem v posledních týdnech docházet.

Právníci Applu u australského soudu konkrétně odráželi nařčení z monopolního fungování App Storu tím, že na iPhony mohou vývojáři dostat své aplikace i skrze web. Právě webové aplikace se totiž stávají čím dál lepšími alternativami klasických aplikací z App Store, o čemž svědčí například GeForce NOW, Google Stadia a brzy snad i Xbox xCloud. Je nicméně otázkou, co vše jsou vývojáři schopni přes webové aplikace řešit a co už je za hranou. V současnosti totiž vidíme jejich využitelnost primárně jako jakýsi zprostředkovatelský kanál pro další obsah, nikoliv však jako například prostředí pro hru, nástroj pro úpravu fotek a tak podobně.

Takto vypadá webová verze GeForce NOW na iPhonech:

Vzhledem k nynějšímu postoji Applu k webovým aplikacím je prakticky jasné, že do této možnosti házet vidle vývojářům nehodlá, jelikož by si tím pošlapal své argumenty. Díky tomu se dá proto předpokládat, že se do vývoje webových aplikací v následujících týdnech a měsících pustí daleko více vývojářů než je tomu nyní, čímž budou schopní obejít některé – mnohdy poměrně zvláštní – podmínky App Store. Nynější prohlášení Applu by tak mohlo být s trochou nadsázky zajímavým zážehem malé revoluce.