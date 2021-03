5 užitečných zkratek, které by na vašem iPhonu neměly chybět

Zkratky jsou skvělou aplikací, která uživatelům dává mnohem více možností, co se týče práce s iPhonem a jeho přizpůsobení. Kromě toho, že si můžete vytvářet vlastní zkratky nebo vybírat z přednastavených zkratek v galerii aplikace, můžete také z internetu stahovat zkratky od jiných uživatelů. V dnešním článku vám představíme pětici užitečných zkratek pro váš iPhone. Před jejich instalací se ujistěte, že jste v Nastavení -> Zkratky povolili používání nedůvěryhodných zkratek. Veškeré zkratky z tohoto seznamu jsme vyzkoušeli na vlastní kůži.

Speed Dial

Jak název napovídá, umožní vám zkratka Speed Dial kdykoliv a odkudkoliv rychle vytočit vámi vybrané číslo z vašeho seznamu kontaktů. Ke zkratce můžete přidat buďto hlasový příkaz, nebo si ji přidat na plochu vašeho iPhonu pro okamžitý přístup. Zkratka Speed Dial vyžaduje přístup k vašim kontaktům. Pro přidání zkratky na plochu spusťte Zkratky, vlevo dole klepněte na Moje zkratky a poté v pravém horním rohu karty vybrané zkratky klepněte na ikonku tří teček. Poté opět vpravo nahoře klepněte na tři tečky a zvolte Přidat na plochu.

Zkratku Speed Dial stáhnete zde.

Calculate Tip

S pomocí zkratky s názvem Calculate Tip můžete snadno a rychle vypočítat výši spropitného, potažmo vypočítat procento s vámi zadané částky. Zkratka ve výchozím nastavení pracuje s určenými procenty, které si ale můžete přizpůsobit, stejně jako to, v jaké měně bude výsledek udáván. Pro přizpůsobení zkratky spusťte na svém iPhonu nativní Zkratky, vlevo dole klepněte na Moje zkratky a poté v pravém horním rohu karty se zkratkou klepněte na tři tečky. Poté můžete měnit a přidávat další položky.

Zkratku Calculate Tip stáhnete zde.

DND Until I Leave

Zkratka s názvem DND Until I Leave vám umožní na vašem iPhonu nastavit režim Nerušit na základě vámi zadaných požadavků s tím, že dojde k jeho automatické deaktivaci. Zkratku můžete použít například tehdy, když jste na nějaké schůzce, u lékaře, ve škole nebo třeba v práci – DND Until I Leave pracuje s vaší aktuální polohou, a poté, co lokaci opustíte, dojde automaticky k deaktivaci režimu Nerušit – vy už se tím pádem nemusíte sami vůbec o nic starat.

Zkratku DND Until I Leave stáhnete zde.

Home ETA

S pomocí zkratky s názvem Home ETA můžete vybranému kontaktu odeslat zprávu o tom, za jak dlouho dorazíte do vámi určené polohy. Zkratka Home ETA kromě kontaktů pochopitelně spolupracuje také s nativními Apple Maps na vašem iPhonu. Zkratka funguje tak, že do příslušných řádků nejprve zadáte údaje o vaší aktuální poloze a o cílové lokaci, a poté zadáte kontaktní údaje člověka, kterého chcete o svém příjezdu či příchodu informovat.

Zkratku Home ETA stáhnete zde.

Automatická změna ciferníku

Poslední položkou v našem seznamu není zkratka ke stažení jako taková, ale návod na automatizaci. Na svém iPhonu spusťte aplikaci Zkratky a poté na spodní části displeje klepněte na Automatizace. V pravém horním rohu klepněte na “+”, zvolte Vytvořit osobní automatizaci -> Denní doba a zadejte potřebné parametry. V pravém horním rohu displeje poté klepněte na Další a zvolte Přidat akci. Do vyhledávacího pole zadejte „Watch“ – můžete také klepnout na Aplikace -> Watch – a v seznamu akcí zvolte Set Watch Face. Na kartě s akcí klepněte na modrý nápis „Face“ a v seznamu ciferníků vyberte ten, který chcete ve stanovenou hodinu aktivovat. Pro fungování zkratky je zapotřebí, abyste aplikaci Zkratky povolili neustálý přístup k vaší poloze.