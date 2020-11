Nejlepší zkratky pro iOS: Utility

Se závěrem týdne přichází také další díl našeho seriálu o zajímavých a užitečných zkrátkách. Tentokrát se zaměříme na utility. Všechny zmíněné zkratky jsme vyzkoušeli na vlastní kůži. Pro jejich fungování se ujistěte, že jste v Nastavení -> Zkratky povolili používání nedůvěryhodných zkratek. Odkaz se zkratkou vždy otevřete v Safari na iPhonu, do kterého chcete zkratku instalovat.

Blur Faces pro okamžité rozmazání obličeje

Potřebujete rozmazat tváře osob na fotografiích, ale nemáte ve svém iPhonu žádnou příslušnou aplikaci? S pomocí zkratky s názvem Blur Faces tento proces zvládnete doslova během několika málo vteřin – stačí jen povolit přístup k vašim fotografiím, nepotřebujete žádné další aplikace. Po rozmazání se můžete rozhodnout, jak budete dále s upravenou fotografií nakládat.

Fotogalerie Blur Faces zkratka 1 Blur Faces zkratka 2 Blur Faces zkratka 3 Vstoupit do galerie

Calculator

Váš iPhone je vybaven nativní kalkulačkou, řada uživatelů má navíc nainstalované i příslušné aplikace třetích stran. Výhodou zkratky Calculator je možnost opravdu rychlého spuštění – pokud k ní připojíte hlasový příkaz, můžete ji snadno a rychle spustit s pomocí hlasové asistentky Siri. Jedná se sice o obyčejnou “nevědeckou” kalkulačku, pro okamžité základní výpočty je ale ideální.

Fotogalerie Calculator zkratka 1 Calculator zkratka 2 Calculator zkratka 3 Calculator zkratka 4 Vstoupit do galerie

General Sharing Tool

Zkratka s názvem General Sharing Tool slouží ke snadnému a rychlému sdílení obsahu – například z webu. Generla Sharing Tool vám umožní sdílet vybraný obsah prostřednictvím textové zprávy, e-malu, kopírování, nebo jeho uložení do fotogalerie vašeho iPhonu.

Fotogalerie General Share zkratka 1 General Share zkratka 2 General Share zkratka 3 General Share zkratka 4 Vstoupit do galerie

Převod jednotek

Potřebujete rychle převést jednotky a nechce se vám spouštět kalkulačku nebo otevírat Google? Můžete použít zkratku s názvem Measurements Converter, která si umí poradit například s převodem stop na metry, mílí na kilometry, nebo palců na centimetry. V nastavení zkratky si můžete přidat také vlastní jednotky.

Fotogalerie Prevody jednotek zkratka 1 Prevody jednotek zkratka 2 Prevody jednotek zkratka 3 Prevody jednotek zkratka 4 Vstoupit do galerie

Uložení souboru

Novější verze operačího systému iOS sice nabízejí možnost uložení vybraného obsahu do nativních souborů, co když potřebujete zmíněný obsah nasdílet na svá oblíbená cloudová úložiště? Pro rychlé provedení akcí tohoto typu slouží zkratka s názvem Save File, která vám umožní rychlé sdílení na iCloud, do Drobpboxu, ale také do Poznámek nebo uložení do fotogalerie vašeho iPhonu. Zkratka umí pracovat také s QR kódy.