Cyklotrasy ČR: Tato aplikace vám poradí, kam na cyklovýlety

Jednou z vlastností iOS / iPadOS App Storu je nabídka aplikací, které Apple uživatelům doporučuje k vyzkoušení. Některé z těchto navrhovaných aplikací často vypadají velice zajímavě, proto jsme se rozhodli, že některou z nich čas od času vyzkoušíme. Dnes se bude jednat o aplikaci Bikemap, která vám doporučí cyklotrasu na míru na základě vámi zadaných parametrů.

Aplikací, které jsou určené pro cyklisty, je plný App Store, a někdy může být těžké vybrat tu pravou. Bikemap svým uživatelům slibuje, že jim ukáže úplně jiný pohled na to, jak má vypadat cyklonavigační aplikace. Tvůrci této aplikace tvrdí, že Bikemap se od běžných aplikací pro cyklisty liší především tím, že bere ohled na to, jaký typ kola vlastníte a za jakým účelem jste vlastně vyrazili na cestu, a na základě těchto faktorů vám dokáže naplánovat trasu doslova na míru. Kromě navigace umožňuje aplikace Bikemap uložení oblíbených tras, možnost volby preferovaného terénu nebo třeba možnost aktivace hlasového průvodce. Bikemap je možné využívat v bezplatné a prémiové verzi (119 korun měsíčně s týdenní bezplatnou zkušební lhůtou), přičemž prémiová verze nabízí bonusy v podobě upozornění na nebezpečení pádu, aktivace zvukového alarmu v případě nehody, tmavého režimu nebo třeba více možnosti zobrazování map.

Bikemap vyžaduje registraci, přičemž nabízí podporu funkce Sign in with Apple. Kromě možnosti naplánování trasy z bodu A do bodu B nabízí Bikemap také možnost záznamu trasy s podrobnostmi o rychlosti a dalších údajích, k trasám můžete také přidávat údaje o překážkách, nebezpečích, bodech zájmu nebo třeba policejních kontrolách. Kromě vlastních tras si můžete v aplikaci vybrat také z těch, které vytvořili ostatní uživatelé, a to buďto na základě vaší aktuální polohy, nebo podle vámi zadaných kritérií. V sekci s vaším profilem pak najdete všechny absolvované i uložené trasy, nahrávky tras, a můžete sem přidat také vaše vlastní fotografie.

Aplikaci Bikemap stáhnete bezplatně zde.