Doporučeno Applem: Rogervoice pro přepis telefonních hovorů

Jednou z vlastností iOS / iPadOS App Storu je nabídka aplikací, které Apple uživatelům doporučuje k vyzkoušení. Některé z těchto navrhovaných aplikací často vypadají velice zajímavě, proto jsme se rozhodli, že některou z nich čas od času vyzkoušíme. Dnes se bude jednat o aplikaci Rogervoice pro přepis telefonních hovorů.

Vzhled

Po odsouhlasení podmínek užívání aplikace vás čeká zadání vašeho telefonního čísla, na které vám vzápětí přijde ověřovací číselný kód. Následuje krátké seznámení se základními funkcemi aplikace, po kterém si můžete vyzkoušet váš první telefonní hovor. Po prvním spuštění máte k dispozici třicet volných minut volání, takže si všechny její funkce můžete vyzkoušet bez obav a bez aktivace předplatného. Před zahájením prvního hovoru můžete v aplikaci nastavit, jaká velikost psíma bude použita pro přepis, vybrat notifikaci konktaktu, zvolit jazyk hlasového převodu a hlas. Samotné rozhraní pro provádění telefonních hovorů sestává z číselníku, tlačítka pro zahájení hovoru, tlačítka pro nastavení a tlačítka pro přechod do kontaktů. V aplikaci můžete také použít přednastavené zprávy.

Funkce

Aplikace Rogervoice slouží především jako nástroj zpřístupnění. Uživatelům, kteří mají potíže se sluchem, pomůže zachytit důležité části hlasového telefonního hovoru, aniž by dotyčný musel druhou stranu neustále žádat o zopakování toho, co bylo právě řečeno. Rogervoice disponuje funkcí rozpoznání hlasu a přepisu hovoru v reálném čase, takže uživatel může „v přímém přenosu“ sledovat, co byio během hovoru řečeno, a obratem reagovat. Můžete si sami zvolit, zda budete druhé straně odpovídat tradičně, nebo zda svou odpověď zadáte na klávesnici do iPhonu, přičemž aplikace ji opět automaticky převede na mluvené slovo. Pro využívání aplikace Rogervoice v základní podobě je zapotřebí, aby ji měly nainstalovanou obě strany. Pokud zvolíte variantu s pravidelným předplatným (od 279 korun), můžete volat i těm, kteří tuto aplikaci nemají nainstalovanou. Rogervoice je skutečně užitečná aplikace, která se může pochlubit skvělými funkcemi, spolehlivým chodem a přehledným, jednoduchým uživatelským rozhraním, díky čemuž ji mohou bez obav používat i méně zkušení uživatelé.

Aplikaci Rogervoice stáhnete bezplatně zde.