Apple: Na opravě sdílení zkratek pro Siri už pracujeme

O nemožnosti sdílení vytvořených zkratek pro Siri přes odkazy na iCloudu jsme vás sice informovali teprve před pár hodinami, Apple už však stihl k celému problému vydat vyjádření. Očekávání mnoha jablíčkářů související s technickou chybou, která sdílení zkratek vyřadila z provozu, jsou tak díky tomu potvrzena, což je svým způsobem velmi dobrá zpráva. Funkcionalita zkratek totiž zůstane zachována v takové podobě, na jakou jsme zvyklí i nyní – tedy samozřejmě až poté, co bude problém vyřešen.

Oficiální vyjádření k problému se zkratkami poskytl Apple portálu MacStories. Tomu konkrétně potvrdil, že na opravě problému již intenzivně pracuje. V současnosti by pak dle něj mělo již být možné sdílet nově vytvořené zkratky s tím, že odkazy pro sdílení zkratek starších by měly být funkční též v dohledné době. Kdy přesně se tak stane nicméně Apple neuvedl a je možné, že to zatím ani sám neví. Zdá se totiž, že se o drobnou chybu nejedná, jelikož přetrvává již poměrně dlouho.

Takto zkratky na iPhonu vypadají:

Zkratky pro Siri byly světu představeny už v iOS 12 s tím, že v dalších verzích iOS je Apple velmi slušně vylepšil a tím tak zajistil jejich oblibu. Jejich využívání totiž dokáže použitelnost telefonů dostat na zcela novou úroveň, jelikož dokáží spousty úkonů výrazně zjednodušit. Tvorba zkratek však není úplně jednoduchou záležitostí, kvůli čemuž se mnozí uživatelé raději uchylují právě ke stahování jejich hotových verzí od ostatních uživatelů. Je tedy jasné, že nefunkčnost této možnosti celkové využívání Zkratek snižuje.