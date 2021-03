Nefunguje vám sdílení Zkratek pro Siri přes iCloud? Nejste sami

Jste-li fanoušky Zkratek pro Siri a místo tvoření je raději stahujete na internetu od ostatních uživatelů, v posledních hodinách zřejmě zažíváte solidní problémy. Čím dál více jablíčkářů si totiž stěžuje, že staré odkazy na zkratky sdílené přes linky iCloudu nelze využít, jelikož je prohlížeč není schopen najít. Tváří se totiž, že byl změněn nebo zcela smazán.

Co za problémem stojí v tuto chvíli není jasné stejně jako to, kdy a zda vůbec se podaří vyřešit. Jako nejpravděpodobnější vysvětlení se ale jeví nějaká chyba na serverech na straně Applu, která jednoduchému využívání sdílených zkratek zatla tipec. Vyloučit však nelze ani to, že měly odkazy jednoduše nastavenou určitou dobu platnosti, která zkrátka vypršela a tím je vyřadila z provozu. Ať tak či tak, vysvětlení se pravděpodobně dočkáme už v průběhu dneška, jelikož nešťastníků volajících po znovuzprovoznění je alespoň podle sociálních sítí celá řada a Apple by je neměl nechat dlouho čekat.

Takto Zkratky na iPhonu vypadají:

Fotogalerie kde_Stahnout_zkratky_ios13_6 Zkratky Siri iOS 13 Galerie nabidka zkratek Zkratky iOS 13 Galerie nabidka zkratek 1 Zkratky iOS 13 Galerie Vstoupit do galerie

Zkratky pro Siri byly světu představeny už v iOS 12 s tím, že v dalších verzích iOS je Apple velmi slušně vylepšil a tím tak zajistil jejich oblibu. Jejich využívání totiž dokáže použitelnost telefonů dostat na zcela novou úroveň, jelikož dokáží spousty úkonů výrazně zjednodušit. Tvorba zkratek však není úplně jednoduchou záležitostí, kvůli čemuž se mnozí uživatelé raději uchylují právě ke stahování jejich hotových verzí od ostatních uživatelů. Je tedy jasné, že nefunkčnost této možnosti celkové využívání Zkratek snižuje.