iOS 14.5 odhalil detaily procesoru pro chystané iPady Pro (2021)

Příchod nové generace iPadů Pro klepe na dveře. Vyplývá to jak ze spousty úniků informací zveřejněných leakery, tak i z nových bet iOS a iPadOS 14.5 vydaných včera. Ty jsou totiž již Applem pro chystaná zařízení přizpůsobovány, díky čemuž lze v jejich kódech najít zajímavé informace, které některé jejich části poodhalují.

Vývojářům spolupracujícím s portálem 9to5mac se například v nových betách podařily najít zmínky o čipu 13G, což je označení, které Apple v současnosti u žádného jiného čipu pro svá mobilní zařízení nepoužívá. Schéma jako takové však využívá již řadu let, z čehož se dá usuzovat, že se za 13G skrývá nástupce nynějšího Apple A14 – tedy pravděpodobně Apple A14X či jinak pojmenovaný upravený čip. Další zajímavostí je pak to, že dle kódu má nový čip vycházet z čipu T8103, což je kódové označení pro počítačové M1 využité v nedávno odhalených MacBoocích Air, Pro či Macích mini. Tím se tak víceméně potvrzují informace zveřejněné v předešlých týdnech agenturou Bloomberg, dle kterých by měly čipy v nových iPadech Pro výkonnostně odpovídat právě čipům M1 z Maců.

Fotogalerie ipad pro 2021 4 ipad pro 2021 3 ipad pro 2021 2 ipad pro 2021 1 Vstoupit do galerie

Poslední zajímavostí, kterou včera vydané vývojářské bety odhalily, jsou pak označení nebo chcete-li kódové názvy chystaných iPadů. Ty Apple interně označuje jako J517, J518, J522 a J532. O jaké modely se přesně jedná nicméně v tuto chvíli bohužel říci nelze, stejně jako nelze z označení vyvodit ani to, kolik úložných variant bude letos představeno. Nicméně vzhledem k tomu, že jsou systémy iPadům již horlivě přizpůsobovány je jasné, že se všechny informace o nich dozvíme již brzy – velmi pravděpodobně pak v průběhu dubna.