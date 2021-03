Přední výrobce příslušenství poodhalil design iPadů Pro (2021) i s jedním zajímavým detailem

Představení nové generace iPadů Pro je podle všech dostupných informací za dveřmi, což pro výrobce příslušenství pro ně znamená jediné – výroba krytů, stojánků a veškerých dalších doplňků se začíná rozbíhat na plné obrátky. Mezi výrobce, kteří se již do výroby příslušenství pro novinky s vervou pustili, je i oblíbený ESR. A právě ten se dnes pochlubil prvními snímky svých krytů pro obě velikosti iPadů.

ESR se do výroby příslušenství pro Apple produkty pouští vždy s patřičným předstihem díky tomu, že má od svých zdrojů k dispozici velmi přesné produktové informace, podle kterých je schopen své produkty s předstihem navrhnout. To mu ve výsledku přinese velkou prodejní výhodu před konkurencí, jelikož je schopen své doplňky začít prodávat hned s příchodem jablečných novinek. A právě to se mu podaří i nyní. Se světem totiž sdílel první fotky svých odolných krytů pro iPady Pro (2021). Ty sice na první pohled vypadají prakticky stejně jako kryty pro iPady loňské, avšak při bližším zkoumání je jasně vidět, že kryty pro letošní řadu disponují kratším výdechem pro reproduktory. Zdá se tedy, že se letošní iPady skutečně dočkají méně výdechů v šasi než tomu bylo v loňském roce, o čemž informoval nedávno i japonský portál MacOtakara. 11” model by se mohl odhadem dostat ze současných 13 výdechů na 8 až 9, 12,9” model pak ze současných 17 výdechů na 11 až 12.

Fotogalerie ipad pro 2021 4 ipad pro 2021 3 ipad pro 2021 2 ipad pro 2021 1 Vstoupit do galerie

Ačkoliv fotky nic dalšího o nových iPadech Pro neodhalují, z předešlých týdnů víme, že u nich Apple počítá například s nasazením brutálně výkonného procesoru A14X, který by měl být výkonnostně srovnatelný s počítačovým čipem M1 z nových Maců. U tabletu se dále rovněž počítá s podporou 5G sítí či Thunderboltu u zdířky, díky čemuž se stanou z hlediska konektivity nejrůznějšího příslušenství ještě využitelnější. Co se pak týče termínu představení, jako nejpravděpodobnější se nyní jeví duben.