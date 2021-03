Apple potvrdil brzký příchod iMaců s Apple Silicon, odhalil je macOS 11.3

Je tomu jen pár dní, co jsme vás na našem webu v analytickém článku informovali o tom, že představení nové generace iMaců s čipy Apple Silicon je i navzdory fámám, že k němu má dojít až na podzim, zřejmě na spadnutí. To nyní de facto potvrdil i samotný Apple, který již začal novým Macům uzpůsobovat operační systém macOS Big Sur, konkrétně pak 11.3.

Ve včera vydané páté betě macOS Big Sur 11.3 nalezli vývojáři zmínky o dvou doposud nepředstavených iMacích. Ty jsou v kódu konkrétně označovány jako iMac21,1 a iMac21,2 s tím, že jsou také spojovány s kódovými označeními J456 a J457, která unikla již dříve. V tuto chvíli sice nelze v žádném případě říci, že je Apple světu představí bezprostředně po vydání macOS Big Sur 11.3, protože ten si může zatím jen uzpůsobovat kvůli jejich testování, ale s ohledem na to, že je na nich Big Sur testován se zdá jako vysoce pravděpodobné, že ještě za “jeho éry” dorazí. Jinými slovy, představení by mělo proběhnout dřív než na podzim, jelikož to už Apple vydá novou verzi macOS pro veřejnost.

Beta sice o Macích žádné další informace nevydala, díky spoustě úniků z předešlých týdnů však od nich očekáváme design podobný tomu, který Apple využil u Pro Display XDR a samozřejmě pak nasazení čipů Apple Silicon. Spekuluje se rovněž o jeho vytvoření ve více barevných variantách či nasazení podpory Face ID, která se však jeví spíše jako nepravděpodobná. Zachovány by měly být u iMaců dvě velikostní varianty, kdy menší zřejmě povyroste ze současných 21,5” na zhruba 23 až 24”, větší by pak mohla ze 27” povyrůst na 32”, aby se vyrovnala displeji Pro Display XDR.