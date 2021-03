Představení nového iMacu je možná blíž, než si myslíme

Že se v letošním roce dočkáme představení nové generace iMaců se zbrusu novým designem a čipy Apple Silicon je již pěkných pár měsíců takřka veřejným tajemstvím. Současná generace těchto all-in-one počítačů je totiž již jednak okoukaná a jednak z hlediska vnitřního uspořádání komponent a celkového designu pro čipy rodiny Apple Silicon nevhodná, což kalifornského giganta chtě nechtě nutí k její aktualizaci. Kdy přesně by se měl její výsledek světu představit je sice v tuto chvíli stále nejasné, ale přestože mnohé zdroje tvrdí, že se tak stane až později v tomto roce, čím dál více indícií naznačuje pravý opak.

Na přesné představování aktualizovaných iMaců si Apple na rozdíl od iPhonů či Apple Watch příliš nepotrpí. V minulých letech jsme totiž byli svědky jak odhalení na WWDC, tak skrze tiskové zprávy na jaře či v průběhu léta. V tomto směru tedy nemá smysl hledat jakýkoliv odrazový můstek. Tím ale naopak mohou být nynější kroky Applu ve formě ukončení prodeje některých úložných konfigurací 21,5” 4K iMaců. Právě k ukončení prodejů určitého produktu se totiž zpravidla přistupuje až ve chvíli, kdy je za něj nachystána adekvátní náhrada, aby v nabídce prodejce nevzniklo “prázdné okno”, které není vyplněno potenciálními prodeji. Jasně, v současnosti asi většina světa stejně již čeká na novou generaci iMaců, ale vždy je lepší mít v nabídce do poslední chvíle i tu starou v co nejvíce variantách a tu prodávat alespoň po kusech, než neprodávat vůbec nic.

Že je nový iMac za dveřmi nenaznačuje jen Apple svým jednáním, ale i úniky informací prezentované velmi přesným leakerem Jonem Prosserem, dle kterého je již produkt zcela hotový a stačí jej tedy už jen představit. Jasně, jeho slova sice nelze vnímat jako zjevenou pravdu či chcete-li zaručenou předpověď budoucnosti, ale v kombinaci s kroky Applu v Online Storu, nedávným únikem informací spojeným s chybovými hláškami v xCode či řadou indícií, které se v posledních měsících objevují v betách operačního systému macOS je zdá být blízké odhalení zkrátka velmi pravděpodobné.

Překvapí Apple už v dubnu?

Jak již bylo zmíněno v prvním odstavci, o příchodu nových iMaců se doposud hovořilo primárně v souvislosti s druhou polovinou letoška. To se však právě s ohledem na skutečnosti posledních dnů zdá čím dál tím méně pravděpodobné – tedy alespoň z logiky věci. Bylo by totiž zvláštní se domnívat, že se Apple rozhodne již hotový produkt držet zbytečně po dobu několika týdnů či měsíců v tajnosti – tím spíš, když jeho předchůdce již neprodává a je jasné, že čím dřívější odhalení nového iMacu bude, tím dříve z nich bude finančně těžit. Navíc výše zmíněná chybová hláška v xCode byla spjata s macOS Big Sur, z čehož jasně vyplývá, že je iMac s Apple Silicon testován s OS, který se zhruba v polovině června stane částečně neaktuálním. Kdybyste se nás tedy v redakci nyní zeptali na to, kdy se iMacy světu představí, nebáli bychom se říci, že se tak dle nás může stát klidně už v dubnu. Právě na ten má mít totiž Apple připravenou první letošní Keynote, na které by mohl novinky krásně odprezentovat. Jedině tak bude totiž schopný de facto zalepit nynější “okno” ve své nabídce a zároveň ukázat to nejlepší, čehož je nyní schopen – myšleno samozřejmě z hlediska aktuálnosti hardwaru. Za půl roku už totiž bude nyní dokončený iMac svým způsobem zastaralý, minimálně tedy v některých jeho částech.