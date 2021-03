Připravovaný headset Applu bude vážit méně než iPhone 12

Kolem headsetů Applu je poslední týdny skutečně živo. Nedávná zpráva uvedla, že bude obsahovat pokročilé sledování očí, nyní přináší spolehlivý analytik Ming-Chi Kuo další informace. Ty poskytl ve zprávě pro magazín 9to5Mac. Apple tak prý pracuje na hybridním objektivu s velmi krátkou ohniskovou vzdáleností, jehož cílem je udržet váhu celé náhlavní soupravy do 150 gramů.

Současné náhlavní soupravy pro virtuální realitu váží obvykle přes 300 gramů, přičemž jsou ale velice objemné. A právě to chce Apple se svou náhlavní soupravou vyřešit. Očekává se tedy, že zařízení Apple VR přijme hybridní objektiv Fresnel s ultra krátkou ohniskovou vzdáleností (pro sledování očí), který má vylepšené zorné pole i sníženou hmotnost a tloušťku. Kuo věří, že se tak headset Applu dostane pod hranici 150 gramů, což bude velká výhoda ve srovnání s podobnými zařízeními, která v současné době existují a nabízí je konkurence. Váhu ušetří zejména na čočkách, které budou vyrobeny z plastu. Přestože zařízení rozšířené reality (AR) neposkytují tak pohlcující zážitek jako zařízení virtuální reality (VR), mají obecně kompaktnější tvarový faktor. Výzvou společnosti Apple je ale vyrobit zařízení s podporou VR, které je také lehké a pohodlné i při dlouhodobějším používání. Kuo nicméně zmiňuje i fakt, že nové náhlavní soupravy společnosti budou obsahovat Micro-LED displeje, aby kompenzovaly snížený jas způsobený hybridními objektivy.

Podle všech předpovědí a úniků zprávy by to pomalu vypadalo, že bychom se AR nebo VR produktu v podání Applu měli dočkat už příští týden. Kuo však odhaduje, že jednodušší zařízení, tedy pravděpodobně to se smíšenou realitou, bude představeno někdy během příštího roku. Jeho cena by se měla pohybovat kolem tisíce dolarů. Vše se ale může ještě opozdit, a to z důvodu aktuálního nedostatku čipů na trhu.