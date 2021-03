Leaker špatně předpověděl termín první letošní Apple Keynote, teď si za to za trest oholil obočí

Leakeři jsou v technologickém světě pro mnohé fanoušky technologií malými polobohy. Díky jejich zdrojům se totiž svět dozvídá o spoustě plánovaných novinek prakticky všech zajímavých technologických společností dlouho předtím, než je ty světu představí. Za suverénně nejuznávanější a nejsledovanější leakery pak lze bezesporu považovat ty zaměřené na Apple, jelikož právě jeho produkty jsou jednak nejsledovanější na světě, ale zároveň nejstřeženější a obecně se dá proto k informacím o nich dostat jen extrémně složitě. Jedním z těchto “polobohů” je i Jon Prosser, který se v minulosti ukázal jako jeden z nejpřesnějších leakerů světa Applu všech dob. Jeho předpovědi se totiž zřídkakdy pletou, díky čemuž k němu mnozí vzhlíží a jeho slova považují s trochou nadsázky za předčasné technické specifikace daných produktů. I mistr tesař se však někdy utne.

Pokud Prossera sledujete dlouhodobě, určitě vám neuniklo, že u úniků informací, u kterých si je 100% jistý jejich pravostí a tedy i pozdějším zrealizováním nebo chcete-li vyplněním, dodává, že pokud se daná věc nestane, oholí si své obočí. Jeho sebejistota v kombinaci se snahou přesvědčit touto pákou své ovečky se mu však nyní vymstila. Prosser totiž předpověděl stejně jako další dva uznávaní leakeři špatné datum první letošní Apple Keynote. Ta se totiž měla dle jeho zdroje konat již dnes, což se však jak už sami asi tušíte nestalo. Jelikož si však byl Prosser i tentokrát jistý, že se jeho zdroje nemýlí, dal všanc své obočí i tentokrát, což se mu samozřejmě vymstilo. Jon to však vzal svým způsobem s humorem a své holení obočí spojil s dobročinnou sbírkou na nemocné děti. Na to, jak nyní vypadá bez obočí se můžete podívat v jeho nejnovějším dílu FPT níže. Do komentářů nám pak můžete napsat, zda si myslíte, že se o své obočí bude vsázet v budoucnu stejně intenzivně, jako tomu bylo nyní.