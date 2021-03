Facebook dostal na iPhonech podporu přihlášení pomocí hardwarového bezpečnostního klíče

Facebook na konci minulého týdne oznámil, že pro uživatele používající Facevbook aplikaci na platformách iOS a Android zpřístupnil možnost přihlašování se za pomocí tzv. hardwarového klíče. Uživatelé přistupující do Facebooku skrze prohlížeč v počítači tuto možnost mají zhruba tři roky, jeho mobilní použití je však novinkou.

Facebook už od roku 2017 umožňuje svým uživatelům využívat pro potřeby přihlášení dedikovaný hardwarový klíč, který je možný spárovat s Facebookovým účtem. Pro uživatele mobilních telefonů a mobilních aplikací však tato funkce dostupná nebyla, a to ani na iOS, ani na platformě Android. Zde bylo dvoufaktorové ověřování možné pouze prostřednictvím SMS kódu nebo autorizační aplikace (například Google Authenticator) v případě, že měl uživatel o tento bezpečnostní prvek zájem.

Hardwarové bezpečnostní klíče jsou malé zařízení připomínající USB flash disky, které vyžadují fyzické stisknutí tlačítka a NFC přenos pro autorizaci přihlášení ověřením identity uživatele. Vzhledem k nutnosti klíč fyzicky vlastnit je tato metoda zabezpečení považována vůbec za tu nejspolehlivější a nejbezpečnější. Facebook nabádá každého uživatele, který to se zabezpečením svého Facebookového účtu myslí vážně, aby si takovýto klíč zakoupil, spojil se svým účtem a začal používat. Zabezpečení Facebooku pomocí hardwarového klíče zatím není dostupné v ČR, to by se však mělo časem změnit.