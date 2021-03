Výpadek WhatsApp: Nejoblíbenější komunikátor světa měl včera velké problémy

Pokud jste uživateli komunikátoru WhatsApp provozovaného Facebookem, zhruba od včerejší půl sedmé večer jste měli s jeho používáním utrum. Servery služby se totiž zhroutily a to v doprovodu serverů Instagram, Messengeru a nakonec i samotného Facebooku. Funkčnost těchto služeb byla proto velmi špatná, v některých případech pak zcela nemožná. Programátorům Facebooku se nicméně provoz všech jeho služeb podařil rozběhnout zhruba o třičtvrtě hodiny později a v současnosti proto již vše funguje tak, jak má.

Podobné výpadky nejsou bohužel u služeb podobného typu ničím neobvyklým a to i přestože je jejich IT zázemí neuvěřitelně silné. Chyby se sice daří vývojářům řešit zpravidla do pár minut, ale například v loňském roce jsme byli svědky i několika hodinového výpadku Messengeru. Negativní v tomto směru je, že uživatelé musí vždy čekat, než proběhne oprava na straně provozovatele služby. Sami je totiž rozchodit schopni nejsou.