Sbohem a šáteček: iMac pro definitivně skončil, Apple jej odstranil z Online Storu

Dnes v noci tomu byly přesně dva týdny od chvíle, kdy Apple světu poprvé oznámil své plány na ukončení prodejů iMacu Pro. Stalo se tak tehdy jen přes krátkou zprávu přidanou na jeho mikrostránku na Online Storu, ve které informoval, že bude dostupné jen do vyprodání skladových zásob, což následně potvrdil i po četných dotazech médií. A jelikož skladové zásoby z Online Storu a obchodů již zmizely, poroučel se z nabídky Applu i samotný iMac Pro. Na jeho eshopu jej již tedy nenaleznete.

iMac Pro se světu představil na WWDC 2017 jakožto dlouho očekávaný model, který měl v nabídce Applu vyplnit mezeru pro supervýkonný all-in-one stroj a zároveň uspokojit uživatele, kterým již nestačil Mac Pro. Na pulty obchodů se nicméně dostal stroj až zhruba o půl roku později a to navíc s pořádným popraskem – jeho cena se totiž tehdy v nejvyšší konfigurací pohybovala kolem půl milionu korun, což bylo tehdy ještě něco poměrně nezvyklého. Z obdivovaného stroje se nicméně stal postupem času spíš zapomenutý kousek hardwaru, kterému se Apple z hlediska hardwarových upgradů absolutně nevěnoval a tím jej proto odsoudil k neustále se snižujícím prodejům. Posledním hřebíčkem do rakve pak bylo loňské odhalení nových iMaců, které ve vyšších konfiguracích strčily iMac Pro do kapsy a to dokonce za nižší cenu.

Přestože mnozí uživatelé očekávali, že se Apple rozhodne iMac Pro oživit a osadí jej novými komponenty, čímž z něj zase udělá krále all-in-one řešení, nic takového se nakonec nestalo. Namísto toho Apple doporučil svým uživatelům kupovat raději klasické iMacy, které jsou pro ně lepší volbou než právě iMacy Pro. Toto doporučení navíc brzy nabude zcela nový rozměr, jelikož se dočkáme příchodu redesignovaných strojů s čipy Apple Silicon, které by měly posunou výkonnostní úroveň iMaců na novou metu.