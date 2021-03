iPhony trpěly bezpečnostní chybou, která umožňovala jejich hacknutí přes webovou stránku

Navzdory veškerému úsilí, které společnosti vyvíjejí ke zlepšení zabezpečení svých zařízení, pořád si různí hackeři hledají cestičky, kterými by do nich pronikli. Tentokrát se jim podařilo infikovat zařízení nejen se systémy Android a Windows, ale prostřednictvím napadených webů právě i iOS.

Jak uvádí magazín ArsTechnica, útočníci využili škodlivé webové stránky k získání přístupu k citlivým částem operačního systému. Povedlo se jim totiž najít 11 zranitelností systémů. Informovali o tom členové Project Zero, což je tým společnosti Google, který hledá bezpečnostní exploity na různých platformách. Exploity jsou přitom speciální programy, data nebo sekvence příkazů, které využívají programátorskou chybu způsobující původně nezamýšlenou činnost softwaru, čímž umožní získat určitý prospěch. Typicky se jedná např. o provádění činnosti, o které uživatel neví, že se děje (malware).

Tyto útoky využívající konkrétní porušení začala už v únoru loňského roku a pokračovala až do jeho října. Škodlivý kód byl na web vložen prostřednictvím prvku iframe, který právě na exploitované servery ukazoval. Odborníci poukazují na to, že jeden ze serverů byl zaměřen na útoky na uživatele iOS a Windows, zatímco druhý reagoval na zařízení Android. Zpráva uvádí, že hackeři měli skutečně pokročilé znalosti v tom, co dělají. Dokázat obejít skutečně dobře opevněné bezpečnostní systémy chce totiž značné zkušenosti.

I když je celá událost historií loňského roku, nyní je již dořešená. Také proto jsou o ní dostupné informace. Jakmile se totiž objeví nové bezpečností ohrožení, je v zájmu všech udržet jej v tajnosti, než se opraví. Tomu už se také tak stalo. Udržování aktuálního softwaru ve vašich zařízeních je stále důležitou prevencí, abyste předešli možným problémům se zabezpečením. Dávejte si tak pozor na otevírání webů nebo aplikací, kterým příliš nedůvěřujete. Další podrobnosti o tomto zneužití najdete na blogu Project Zero.