Facebook, Instagram, Messenger a WhatsApp mají výpadek

Nejede vám v tuto chvíli Instagram, Facebook, Messenger či WhatsApp? Pak pro vás máme svým způsobem dobrou zprávu. Nejste totiž v žádném případě sami. Na výpadek těchto služeb si totiž stěžují v posledních minutách uživatelé z celého světa, takže je jasné, že se jedná o problém na straně provozovatele – tedy Facebooku. U toho sice platí, že podobné problémy řeší velmi rychle, ale samozřejmě nelze vyloučit ani to, že se mu to tentokrát hned tak nepovede. Na každý pád nám nezbude nic jiného, než čekat na to, jak si s problémy poradí.