Kuo: 12,9“ mini-LED iPad Pro se začne vyrábět až od poloviny dubna

Nový a velice očekávaný 12,9“ iPad Pro s mini-LED technologií displeje společnosti Apple vstoupí do sériové výroby až ve druhé polovině dubna. Známý analytik Ming-Chi Kuo tak upravuje svou původní předpověď. V té stálo, že bychom se představení iPadu Pro spolu s příslušenstvím AirTag měli dočkat už 23. března na jarní události Applu. S odsunutím výroby se však nejspíše odsouvá i událost jako taková.

V poznámce pro investory, kterou obdržel magazín MacRumors, Kuo přímo uvádí, že masová výroba nového ‌iPad Pro‌ s mini-LED displejem bude probíhat od poloviny do konce dubna 2021. Tomuto tvrzení přidává na důvěryhodnosti i zpráva agentury Bloomberg. Ta v podstatě informuje o tom, že dřív jak v dubnu nové iPady Pro neuvidíme. Na termínu 23. března, jako možném konání jarní události Applu, se přitom shodovali všichni známí analytici i různé agentury.

S největší pravděpodobností k představování nových produktů společnosti však během března vůbec nedojde (další možný termín by byl ještě 30. března). Apple tedy viditelně nestihl zajistit včasnou výrobu novinek, a kdyby nový iPad Pro uvedl, nemohl by jej vzápětí nabízet k prodeji. Tablety společnosti přitom nepatří k těm, na který chtějí uživatelé čekat a obvykle bývá k dispozici ke koupi v krátkém časovém horizontu po svém představení.

Očekává se, že nový 12,9“ ‌iPad Pro‌ bude mít srovnatelný výkon s tím, který nabízí Apple Silicon M1. Mohl by také obsahovat Thunderbolt port a neposlední řadě by mohly být vylepšeny jeho fotoaparáty. Tím zásadním, čím by měl se měl ale chlubit, je displej s mini-LED technologií. Ta by přinesla nejen vylepšený jas, ale i lepší kontrast a především barvy. Pokud by byla představena i menší 11“ verze iPadu Pro, tak ta by si měla zanechat stávající LCD.