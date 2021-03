iPad Air se dočká příští rok OLED displeje, MacBook Air zase mini LED

Apple se se současnými displeji u svých produktů evidentně tak úplně nespokojí. Vyplývá to alespoň z nových informací Ming-Chi Kua, dle kterých má po letošním nasazení mini LED displejů na iPady Pro vsadil na stejnou technologii v příštím roce i u MacBooků Air. Velmi zajímavého vylepšení se pak dočkají i další produkty z řady Air – konkrétně iPady.

Zdroje Kua tvrdí, že má Apple v současnosti ve vývoji iPad Air osazený OLED displejem a jelikož se má zdát v dosavadních testech jako velmi dobrý nástupce nynější verze, je údajně rozhodnut jej v příštím roce dostat na pulty obchodů. Pokud se pak ptáte, proč chce u Airu použít OLED a ne mini LED, důvod je jednoduchý – kvůli ceně. Ta by totiž měla být u OLED panelů nižší než u panelů s mini LED podsvícením a to na úkor jejich nepříjemné vlastnosti ve formě vypalování. Mini LED panely se totiž na rozdíl od OLED nevypalují. Co se pak týče zobrazovacích schopností, ty mají být víceméně stejné.

V případě nasazení mini LED displeje u MacBooku Air se bude jednat svým způsobem o logický a především pak očekávaný krok, jelikož se těchto typů displeje dočkají i letošní MacBooky Pro. O panely se stejnými vlastnostmi se však u Airů velmi pravděpodobně nedočkáme. Apple se totiž v minulosti nebál řadu Pro a Air odlišit například maximálním jasem či podporou True Tone. Minimálně rozdíly v jasu se proto dají očekávat i tentokrát.