Chystaný iPad Pro (2021) dostane “jiný” port

S blížícím se představením nové generace iPadů Pro se na světlo světa dostávají další a další zajímavé úniky, které nám ji s předstihem poodhalují. O další z nich se dnes v noci postarala agentura Bloomberg, které se podařilo zjistit detaily o portové výbavě tabletu, ale i něco málo o fotoaparátech či designu tabletů.

Suverénně nejzajímavější informací Bloombergu je “změna” nabíjecího a synchronizačního konektoru. Apple totiž místo standardu USB-C využije Thunderbolt, který je svým designem sice naprosto stejný jako USB-C, ale z hlediska vlastností nabízí lepší využitelnost například u připojitelnosti příslušenství či externích displejů. Jeho dalším nesporným benefitem je pak vyšší rychlost při synchronizaci dat, což profesionální uživatelé zaručeně ocení stejně jako to, že jejich stávající USB-C příslušenství bude s novými iPady Pro i nadále plně kompatibilní.

Bloomberg dále potvrdil, že se i letos dočkáme dvou velikostí iPadů – konkrétně 12,9” a 11” modelu, přičemž hlavním rozdílem mezi nimi bude displej. Zatímco 11” totiž dostane znovu Liquid Retinu, 12,9” iPad Pro se pochlubí displeje s mini LED podsvícením, který by se měl svými zobrazovacími vlastnostmi blížit OLED panelům. Oba modely se pak dočkají solidního vylepšení fotoaparátu i nasazení čipsetu A14X – tedy upraveného čipsetu z iPhonů 12 s vylepšenou grafickou složkou. Co se pak týče jejich představení, to má být naplánováno na duben.