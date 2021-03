GeForce NOW představilo nové členství a další novinky. Užijete si je na Macích i iPhonech

GeForce NOW vstupuje do svého druhého ročníku a rychle se blíží 10 milionům členů. U této příležitosti přichází nový plán členství i novinky, které službu dále zpřístupní.

Majitelé Founders o své výhody nepřijdou

Nové Prioritní členství nahrazuje Founders členství se všemi jeho výhodami. Patří mezi ně prioritní přístup k herním relacím, prodloužené délky relací a RTX ON pro ray tracovanou grafiku a DLSS v podporovaných hrách. Měsíční členství je nově k dispozici za 269 Kč/ 9,99 €. Přibývá však možnost předplatit si ročního členství za 2.690 Kč/ 99,99 €, majitelé tedy dostanou dva měsíce zdarma.

Majitelé Founders členství se ale nemusí bát. Jako poděkování za pomoc při startu služby si svůj cenový plán ve výši 139 Kč/ 5,99 € za měsíc budou moci podržet doživotně, pokud mají dobrou platební historii. (Další podrobnosti najdete zde .)

Cenná je také zpětná vazba od uživatelů. Díky ní se podařilo v GeForce NOW udělat řadu vylepšení:

Podpora her hned od jejich vydání. Příkladem je třeba Cyberpunk 2077 a spousta dalších populárních her

Rozšíření knihovny podporovaných her, která nyní zahrnuje více než 800 titulů

Otevření nových datových center, po celém světě jich je přes 20

Rozšíření kapacity ve stávajících datových centrech, díky čemuž je možné službu dále rozšiřovat

Zlepšení kvality služeb a další optimalizace jsou na cestě

Takto vypadá GeForce NOW na iPhonech:

Ještě lepší stream

Jak GeForce NOW nadále roste, probíhají práce na zkvalitnění streamování a rozšiřování knihovny. Příkladem je aktualizace 2.0.28, která bude aktuálně k dispozici členům v průběhu týdne. Jednou z cest, jak zlepšit zážitek ze streamování je V-Sync. Funkce synchronizuje snímek rychlosti na 60 nebo 59,94 Hz na serveru tak, aby odpovídaly frekvenci displaye na straně klienta, což redukuje záškuby obrazu i latenci v podporované hře.

Nová adaptivní technologie pro de-jitter umožní zvýšit bitové rychlosti a zlepšit jejich kvalitu i na méně kvalitním připojení. GeForce NOW také cílí na snazší používání, včetně aktualizací, díky kterým se hráč dostane rychleji do hry. První fáze těchto vylepšení v následujících 1 – 2 měsících propojí účty s klíčovými hrami na platformě a zároveň se zlepší preloading obsahu, čímž by se měly snížit doby načítání snížit o polovinu.

Navýší se také kapacita nejvytíženějších datacenter a přibudou nové servery. Na řadě je Phoenix v Arizoně a prvním kanadské datacentrum v Montrealu. Realizovány budou v průběhu letošního roku a pomohou snížit čekací doby pro majitele členství Priority a Founders. Komunita také klade řadu otázek o GeForce NOW v nových regionech. Proto se zahajují jednání s partnery v Turecku, Saudské Arábii a Austrálií. Alianční partneři GeForce NOW provozují regionální datacentra a nabízejí GeForce NOW s jazykovou lokalizací i místními cenami. To znamená sníženou latenci, výrazně lepší ping a méně čekání. GeForce NOW Aliance se brzy rozšíří do nových teritorií.

GFN čtvrtek

Do GFN v roce 2020 přibývalo přibližně 10 her týdně. Do budoucna by se tento počet měl zvýšit přibližně o polovinu díky zrychlenému procesu získávání podpory. Rozšiřuje se také podpora jednotlivých obchodů s digitálními hrami. Minulý týden například přibyly do služby GOG.COM verze her ze série Zaklínač od CD PROJEKT RED.

Ani tentokrát tedy nechybí pravidelné rozšíření knihovny v rámci programu GFN čtvrtků . Kromě aktualizací služeb, které budou vydány tento týden ve verzi 2.0.28, tak přibývají do GeForce NOW tyto hry: