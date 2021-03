Fanoušci iPadů si letos přijdou na své. Apple ukáže nový základní model i vylepšený mini

Nejen fanoušky iPadů řady Pro letos Apple potěší. Podle zdrojů agentury Bloomberg má totiž v plánu v průběhu roku představit i upgradovaný základní model spolu s iPadem mini. V obou případech se přitom máme rozhodně na co těšit.

Zatímco základní model aktualizuje Apple v posledních letech pravidelně rok co rok, v případě iPadu mini jsme jeho poslední upgrade dostali už před dvěma lety. Ani u jednoho z těchto modelů proto zřejmě přespříliš nepřekvapí, že se je kalifornský gigant rozhodne letos znovu oživit. Co se týče prvního jmenovaného modelu – tedy iPadu 9. generace -, ten by si měl zachovat svůj 10,2” displej v klasickém těle se zaoblenými hranami a Home Buttonem. Právě jeho tělo však má být letos o poznání tenčí a celkově i lehčí s tím, že i rámečky kolem displeje se mají zúžit. Tablet by se tak měl letos designově velmi přiblížit iPadům Air 3. generace představeným spolu s iPady mini 5 na jaře 2019.

Podobným směrem hodlá Apple vyslat i iPad mini 6. U něj se údajně počítá s nasazením většího – zřejmě pak 8,4” – displeje a to při zachování jeho současných rozměrů. Klíčem k většímu displeji pak bude výrazné zúžení rámečků kolem něj, zejména pak na horní a spodní straně. Ani v tomto případě se nicméně nepočítá s tím, že by jej Apple zbavil ikonického Home Buttonu či zaoblených hran, díky kterým se tablet drží v ruce naprosto skvěle. Informací o této novince je nicméně zatím relativně málo, takže nás nakonec může přeci jen překvapit “bezrámečkový” design.

Kdy přesně se nové tablety světu odhalí sice zdroje Bloombergu neuvádí, jelikož se s nimi však nedá počítat už nyní na jaře a v létě tablety Apple zpravidla neukazuje, jako nejpravděpodobnější se tak nyní jeví jejich launch na podzim – ať už na Keynote spolu s iPhony, nebo na jejich vlastní. Otazníky visí i nad jejich cenou, kterou zatím možná nezná ani samotný Apple.