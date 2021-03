Technologické firmy mají zbytečně velkou moc, myslí si jejich zaměstnanci

V souvislosti s velkými technologickými společnostmi, jako je třeba Amazon, Google nebo Facebook, se často mluví o příliš velké moci. Nedávný průzkum, který byl proveden mezi 1500 zaměstnanců v oblasti technologií, ukázal, že 77 % těchto lidí je skutečně přesvědčeno o tom, že zmíněné firmy mají příliš velkou moc. S tímto tvrzením nesouhlasilo pouze 8 % dotázaných.

Zmínění zaměstnanci technologických firem byli v rámci průzkumu dotázáni také na postoj k řadě dalších témat, která souvisí s technologiemi – řeč byla například o Číně, umělé inteligenci nebo právních otázkách. Dotazník vytvořila společnost Protocol a dala mu název Tech Employee Survey. Cílem průzkumu bylo zjistit postoje zaměstnanců z oblasti technologií ve Spojených státech k některým klíčovým tématům. Průzkumu se zúčastnili pracovníci ze všech možných pozic, přičemž se ve 40 % případů jednalo o zaměstnance firem s ročním příjmem přesahujícím 500 milionů dolarů a s více než tisícovkou pracovníků. Drtivá většina dotázaných se jednomyslně shodla na tom, že má technologický průmysl příliš velkou moc. Zhruba 40 % dotázaných dokonce uvádí, že technologický průmysl páchá více škody než užitku, což podle organizátorů průzkumu dokazuje, že i zaměstnanci z tohoto oboru mají jisté obavy z toho, jaký dopad mohou mít technologie.

Zajímavé také je, že 68 % dotázaných z menších firem projevilo zájem o to, aby se jejich zaměstnavatel spojil s některým ze zvučných jmen technologického průmyslu, a tři čtvrtiny účastníků byly přesvědčeny o tom, že by velkým technologickým společnostem mělo náležet právo odkupovat ostatní firmy. Pouhých 40 % účastníků pak bylo přesvědčeno o tom, že by se firmy jako Amazon, Facebook, Alphabet nebo Apple měly spíše rozpadnout. Co se problematiky Číny týče, vyjádřila většina dotázaných přesvědčení, že přístup americké vlády byl příliš agresivní. Celkem 56 % účastníků uvedlo, že sankce, které zavedly Spojené státy vůči Číně, zašly až příliš daleko, a 60 % dotázaných je přesvědčených o tom, že by americké technologické společnosti měly dokonce s Čínou spolupracovat ještě intenzivněji. There are limits to their openness to Chinese tech, however — 46% said they agree Chinese telecom company Huawei should be banned from the US.

Podrobnější výsledky průzkumu si můžete přečíst zde.