Tim Cook poodhalil plány Applu do budoucna

Včera v noci se uskutečnilo každoroční setkání Tima Cooka s akcionáři Applu, tentokrát vlivem okolností pouze ve virtuální podobě. Cook během této příležitosti obvykle bilancuje a hodnotí uplynulý rok s několika zajímavými vhledy do blízké budoucnosti, zároveň odpovídá na dotazy jednotlivých akcionářů. O žádných zásadních produktových novinkách se však obvykle nemluví a letošní setkání v tomto ohledu nebylo výjimkou. Několik zajímavostí i přesto zaznělo.

Cook akcionářům prakticky zopakoval závěry, které zazněly během konferenčního hovoru k příležitosti zveřejnění posledních ekonomických výsledků společnosti. Dle Cooka byl rok 2020 ve znamení velkých inovací, v rámci kterých Apple vytvořil „nejlepší, nejpoužitelnější, nejinovativnější a nejbezpečnější produkty na trhu“. V letošním roce společnost hodlá v tomto trendu i nadále pokračovat.

Fotogalerie Tim Cook projev 2020 fb Tim Cook Tim Cook keynote 2020 Tim Cook Steve Jobs Theater tim-cook-smich-fb Vstoupit do galerie

Nezapomněl opomenout, že Apple na letošek chystá velice zajímavé věci týkající se nových iPhonů, zároveň se máme na co těšit i v oblasti počítačů. Žádné konkrétní informace neprozradil, jeho slova jsou však v souladu s poměrně vysokými očekáváními týkající se iPhonů 13 a nových Maců s inovovanými Apple Silicon procesory.

Novinky loňského roku – HomePod mini a AirPods Max zažívají dle jeho slov značný úspěch a to nejen u uživatelů, ale i u recenzentů a odborné veřejnosti. Jejich prodeje během vánočních svátků z nich udělaly „obrovský úspěch“.

Cook dále zrekapituloval, že společnost za posledních šest let koupila zhruba stovku různých společností a její akviziční apetit i nadále neutichá. Apple se údajně nebojí případné akvizice takřka jakéhokoliv subjektu, společnost se však snaží zaměřovat na malé a úzce specializované firmy, díky jejichž akvizici bude možné posunout schopnosti a možnosti produktů ještě o kus dál.

Z hlediska ekologie a ochrany životního prostředí je Apple údajně na velice dobré cestě k tomu, aby dosáhl svého „nejambicióznějšího úspěchu vůbec“ a to dosáhnutí úplné tzv. uhlíkové neutrality do roku 2030, a to včetně celého dodavatelského řetězce. Dlouhodobým cílem společnosti je vytvářet produkty, kvůli kterým nebude docházet k vyčerpávání jakýchkoliv zdrojů z planety Země.

Část svého vystoupení Cook věnoval také problematice soukromí a jeho ochrany, tedy v oblasti, ve které se Apple silně angažuje a je velmi slyšet. Snahy Applu v oblasti soukromí – ať už jde o upravené podmínky a fungování App Store, nové tzv. Privacy Labels nebo změny na úrovni iOS/macOS, díky kterým mají uživatelé dokonalý přehled o jejich datech, jsou jen příkladem toho, jakým způsobem by mohlo celé odvětví do budoucna postupovat. Je však otázkou, zda-li Apple budou v tomto ohledu jiní giganti následovat. Závěrem Cook dodal, že co se budoucnosti Applu týče, je velmi optimistický. Globální pandemii i další potenciální příkoří vnímá jako výzvy, nikoliv jako překážky, a Apple se bude i nadále snažit nabízet ty nejlepší možné produkty, které budou dále rozvíjet a pomáhat naší civilizaci.