Čína chystá technologii schopnou obejít blokování personalizovaných reklam v iOS 14.5

V souvislosti s iOS 14.5 se hovoří mimo jiné o výrazném zlepšení ochrany soukromí jeho uživatelů. Ti totiž budou mít nově daleko lepší přehled o jejich sledování za účelem inzerce, které navíc budou moci snadno zakázat a tím si tak de facto zrušit zobrazování personalizovaných reklam skrze celosvětově používaný identifikátor IDFA. Jak se však zdá, ne nadlouho by mohly být jablíčkáři chráněni.

Fotogalerie iOS 14 1 iOS 14 2 iOS 14 3 iOS 14 4 +13 Fotek iOS 14 5 iOS 14 6 iOS 14 7 iOS 14 8 iOS 14 9 iOS 14 10 iOS 14 11 iOS 14 12 iOS 14 13 iOS 14 14 iOS 14 15 iOS 14 16 Vstoupit do galerie

Podle informací deníku Financial Times pracuje státem podporovaná Čínská reklamní asociace na novém nástroji, který by měl identifikátory IDFA nahradit a zároveň by obešel pravidla pro ochranu soukromí a bezpečnostní nástroje vytvořené Applem. To by jinými slovy znamenalo, že firmy využívající tuto novinku by byly stále schopny cílit reklamu na jablíčkáře bez jakéhokoliv jejich povolení. Zdroje obeznámené s technologií sice předpokládají, že by pro Apple neměl být problém čínský nástroj přes své softwary detekovat, ale je prý otázkou, zda bude mít vůli proti němu jakkoliv zakročit. V minulosti jsme totiž již mnohokrát viděli, že je Apple schopen jít Číně takříkajíc na ruku kvůli obavám z přiškrcení jeho podnikání v zemi. Cokoliv podobného by totiž pro něj znamenalo mnohamiliardové ztráty.

Jak daleko vývoj technologie nahrazující IDFA je bohužel v tuto chvíli nikdo příliš neví, ale s ohledem na to, že je vydání iOS 14.5, kvůli kterému vzniká, za rohem, pravděpodobně s ní již Čína finišuje. Jen tak by totiž měla být schopná plynule a bez ztrát přejít z cizího řešení na vlastní. Více informací se dá nicméně očekávat až v následujících dnech s blížícím se vydáním iOS 14.5 a únikem více informací.