5 tipů a triků pro Livesport, které by měl znát každý jeho uživatel

V čase koronavirovém to je se sportem hodně složité. Jako diváci nemůžeme žádným sportům přihlížet, jako rekreační sportovci je dokonce nemůžeme ani provozovat. Musíme tak sedět u vysílání nebo mobilních aplikací. Livesport (zdarma pro iOS) přináší nejaktuálnější výsledky, statistiky a další informace z více než 30 sportů a 6 tisíc soutěží z celého světa. Jednoduše si zde vyberete týmy nebo zápasy, které vás zajímají a aplikace vás skrze notifikace informuje o průběhu utkání, závodu atd. I když je aplikace přehledná a intuitivní, různá její nastavení by vám mohla snadno uniknout. Zde tak najdete 5 tipů a triků pro Livesport, které se vám mohou hodit.

Seřaďte si zápasy

Aplikace nabízí standardní řazení podle názvů sportovních soutěží. Pro nové uživatele je to jistě dobře, protože se tím lépe v titulu zorientují. Po čase to ale nemusí každému zcela vyhovovat, a proto je zde možnost nastavit si jejich řazení podle času, kdy začínají. Stačí k tomu jít do menu Nastavení, kde srolujte na nabídku Řadit zápasy podle. Po jejím výběru už jen klikněte na Času začátku zápasu.

Rychle přejděte na Moje zápasy a týmy

Livesport zobrazuje po každém novém spuštění nabídku Zápasy. Oproti verzi pro Android si toto chování aplikace na iOS nemůžete změnit. I tak ale existuje možnost, jak se před kliknutím na ikonu aplikace rovnou přesměrovat do nabídek Moje zápasy nebo Moje týmy. Jediné, co je k tomu třeba udělat, je dlouze podržet ikonu na ploše zařízení. Vyjede vám zde nabídka, která přímé přesměrování do těchto záložek aplikace nabízí. Tu požadovanou už jen stačí vybrat.

Ovládněte systém notifikací

Abyste byli v centru dění, je samozřejmě příhodné být informováni formou notifikací. Těch ale aplikace nabízí neuvěřitelné množství. A čím víc obsahu sledujete, tím víc vám jich samozřejmě chodí. Proto je také vhodně věnovat se tomu, které chcete dostávat a které ne. Stačí k tomu jít do Nastavení aplikace, kde hned nahoře najdete Detailní nastavení notifikací. Vyberete si zde, zda je chcete dostávat z Mých zápasů, Mých týmů ale i jednotlivých sportů. Pokud kliknete na nabídku Zvuk notifikace, jste přesměrováni do systémového Nastavení, kde si lze po volbě Oznámení vybrat i to, jak má sama notifikace vypadat.

Starší zápasy

Někdy nepotřebujete vědět to, co právě probíhá, nebo to, co sportovní svět teprve čeká. Někdy si potřebujete dohledat i předchozí výsledky. K tomu máte dvě možnosti. Vpravo nahoře rozhraní se nachází ikona lupy, která symbolizuje vyhledávání. Zde zadejte tým, hráče atd., a ihned uvidíte potřebnou historii. Můžete ale jít také na stránku ligy, turnaje, závodu, nebo čehokoli jiného a zde si právě archiv rozkliknout.

Přihlaste se

Důvod k tomu být v aplikaci přihlášený, je jednoduchý. Personalizace informací, výběr týmů a sportů, které vás zajímají, ale i určení notifikací a dalších podrobností jistě chvíli zabere. Tyto informace jsou ale spjaté s vaší uživatelským účtem, takže ta samá uvidíte po přihlášení nejen v telefonu, ale i tabletu a webovém prohlížeči. Po volbě Nastavení k tomu stačí zvolit nabídku Přihlásit se. To můžete učinit nejen za pomoci Facebook účtu, ale i toho u společnosti Google nebo lze zvolit přihlášení přes Apple. Nechybí ani registrace pomocí e-mailové adresy a zvoleného hesla.