 TV+ si připisuje historicky první nominace na Oscara

Ani současná situace nijak nebrání tradičnímu vyhlašování prestižních cen všeho druhu. Zatímco Grammy je již za námi, vyhlašování cen Akademie – známých Oscarů – se ještě teprve chystá. Dnes byly oznámeny dlouho očekávané nominace na letošní Oscary, a svůj úspěch si v tomto směru může připsat také jablečná streamovací služba  TV+. Ta se dočkala oscarové nominace za svůj celovečerní snímek Greyhound s populárním Tomem Hanksem v hlavní roli.

Pro službu  TV+ se jedná o historicky první oscarovou nominaci. Snímek Greyhound s Tomem Hanksem byl nominován na letošní cenu Akademie za nejlepší zvuk, animovaný snímek s názvem Wolfwalkers (u nás Vlkochodci) z produkce Cartoon Saloon zase získal nominaci na Oscara za nejlepší animovaný celovečerní počin. Greyhound se nicméně bude muset v bitvě o zlatou sošku utkat s poměrně zdatnými konkurenty. Na Oscara byl nominován například snímek Soul z produkce společnosti Pixar, který má pod křídly streamovací služba Disney+, nebo třeba filmy Mank, News of the World a Sound of Metal z Netflixu. V animované kategorii budou zase Vlkochodcům z  TV+ konkurovat tituly jako Soul, Onward, Over the Moon nebo třeba A Shaun the Seep Movie: Farmageddon. Greyhound ani Vlkochodci sice nebyli nominováni v žádné z hlavních kategorií, pro streamovací službu  TV+ se ale i tak bezpochyby jedná o velký úspěch – navíc je potřeba vzít v úvahu fakt, že programová nabídka  TV+ je oproti konkurenci poměrně malá. Udílení 93. cen Akademie se bude odehrávat v neděli 25. dubna.