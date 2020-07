Apple TV+ pokořilo díky snímku Greyhound rekord ve sledovanosti

Jablečné streamovací službě Apple TV+ se často vyčítá to, že nenabízí oproti konkurenci dostatek obsahu a tak nějak zaostává. Naštěstí se Apple snaží tento neduh napravit pořádnou dávkou exkluzivních smluv, které mají zajistit stálý přísun nových snímků a především hvězdné herce a známé tváře. Nejinak tomu je i u povedeného a kritiky oceňovaného válečného filmu Greyhound, který se chlubí nejen vynikající režií, ale také realistickým zpracováním a historickou přesností. A není se čemu divit, za filmem stojí legendární herec Tom Hanks, který si před lety střihl roli nezapomenutelného Forresta Gumpa. Konec konců, Apple za film vynaložil 75 milionů dolarů a jak to tak vypadá, investice se vyplatila.

Ačkoliv pochopitelně společnost oficiální čísla nezveřejňuje a zdráhá se veřejně vyjadřovat k výsledkům svých služeb a platforem, v případě snímku Greyhound se jednalo takřka o nezpochybnitelnou skutečnost. Film totiž zajistil jablečné platformě nejlepší víkend vůbec a především se díky tomuto válečnému dramatu může Apple pochlubit dosud nejvyšší sledovaností. Ta se údajně dokonce vyrovnala počtu potenciálních návštěv kinosálů a výrazně předčila veškerá očekávání. A není divu, za zvýšeným zájmem stálo především jméno Toma Hankse a samotné pojetí filmu, které se vymyká standardům žánru a zkrátka nabízí něco navíc. Recenze byly vynikající a kritici rozdávali nejvyšší hodnocení na všechny strany.

Ostatně, až 30% ze všech diváků tvořili noví předplatitelé, kteří si založili účet pravděpodobně výhradně kvůli tomuto snímku. Apple pochopitelně nechce nechat nic náhodě a má v plánu nové uživatele uvrtat do svého ekosystému. Přesto se dá čekat, že většina lidí po zhlédnutí hlavních filmů a seriálů členství opět zruší a přesune se zpět ke konkurenci. To nicméně nic nemění na tom, že se jedná o pozoruhodný úspěch a vypadá to, že by měla čísla postupně narůstat. Další peckou má totiž thriller Emancipation s Willem Smithem v hlavní roli a nový projekt Martina Scorseseho, který vždy takřka bez výjimky udělal do kinematografického průmyslu pořádnou díru.