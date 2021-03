Chrome nově spotřebovává na Macích méně RAM i energie

Přestože je Google Chrome suverénně nejoblíbenějším počítačovým prohlížečem světa, za dokonalý se v žádném případě označit nedá. Jedním z jeho největších neduhů je například nadměrné využívání RAM paměti, kdy ho například v porovnání se Safari od Applu spotřebovává mnohdy i mnohonásobně víc. S tím se však snaží Google dlouhodobě bojovat a pokračuje v tom i u nejnovější verze svého prohlížeče.

Lepší správu RAM paměti by měla nabízet i čerstvá verze Chrome 89, která byla nedávno vydána jak pro Windows, tak i pro Mac. Snižování náročnosti na RAM se však bohužel liší systém od systému. Zatímco Windows si totiž polepšil o 22 %, macOS podle Googlu o 8 % s tím, že v některých případech může znamenat toto snížení až 1 GB RAM, což není vůbec špatné. Malou náplastí na menší zmenšení náročnosti na RAM na macOS oproti Windows může být jablíčkářům alespoň to, že by měl prohlížeč na Macích nyní spotřebovávat i méně energie a zároveň méně zatěžovat procesor, díky čemuž má být eliminováno zahřívání.

Je otázkou, nakolik pomůže Googlu vylepšení Chrome v jeho snaze zpopularizovat jej na Macích. Pravdou totiž je, že Safari má oproti němu stále relativně dost výhod pramenících především z provázanosti mezi Apple produkty a tedy i snadnou synchronizací mezi nimi. Na druhou stranu, pokud uživatelé podobné benefity nevyužívají, je pro ně Chrome na Macu jistě velmi zajímavou alternativou jablečného řešení.