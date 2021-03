Apple opravil jeden z největších neduhů sluchátek AirPods Max

Když Apple těsně před loňskými Vánoci představil světu svá první náhlavní sluchátka AirPods Max, nejednoho jablíčkáře jimi velmi zaujal a potěšil. Nadšení však záhy u mnohých vystřídalo spíš naštvání související s jejich mizernou výdrží. Sluchátka se totiž nedají “natvrdo” vypnout a do úsporného režimu přechází automaticky po uplynutí určité doby. A právě s tou si nyní Apple v novém firmware pohrál a sluchátkům tak prodloužil výdrž.

Podle testů vývojáře Guilherma Ramba se AirPods Pro s předešlým firmwarem do úsporného režimu ve Smart Battery Case přepínaly po uplynutí dlouhých 18 hodin, za které se výrazně vybily. S novým firmwarem se však tato doba zkrátila na pouhých 30 minut, díky čemuž jsou tak sluchátka schopná šetřit energii daleko efektivněji a tím tedy prodlužují svou výdrž. Zatímco dříve jejich baterie při nečinnosti klesala řádově o vyšší jednotky procent za hodinu, nyní se bavíme maximálně o jednom procentu za dvě hodiny, což už je poměrně přijatelné.

Je otázkou, zda se Apple v budoucnu rozhodne skrze firmware svá sluchátka naučit “tvrdé vypnutí” přes některý z ovládacích prvků, díky čemuž by se tak sluchátka dostala z hlediska výdrže na další úroveň. Složité by to pro něj prakticky 100% nebylo a uživatelsky by se přitom jednalo o velké vylepšení. Na druhou stranu je ale jasné, že by šlo svým způsobem po krku právě Smart Case, které má sluchátkům v úspoře baterie pomoci.